Diretta Vicenza Triestina | risultato finale 3-1 dts | | Vittoria ai supplementari

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta live score : Vicenza ok ai supplementari : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 27 novembre 2019, per gli ottavi di finale della manifestazione.

Diretta/ Vicenza Triestina - risultato 0-0 - streaming video tv : Avvio di gara : Diretta Vicenza Triestina streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.

Diretta Vicenza Triestina/ Streaming video tv : l'arbitro è Alessandro Di Graci : Diretta Vicenza Triestina Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.

Diretta/ Vicenza Fano - risultato 1-1 - video streaming tv : gol di Saraniti al 60'! : Diretta Vicenza Fano streaming video e tv; orario, quote e risultato live del match della sedicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B.

Diretta/ Vicenza Fano - risultato 0-1 - video streaming tv : gol a freddo di Said al 9'! : Diretta Vicenza Fano streaming video e tv; orario, quote e risultato live del match della sedicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B.

Diretta Vicenza RAVENNA/ Video streaming tv : ci sono ben 15 precedenti nel match : DIRETTA VICENZA RAVENNA: streaming Video tv, risultato live della partita, valida nella 15giornata del girone B di Serie C, prevista oggi.

Risultati Serie C - Classifica/ Diretta gol live score : il Vicenza supera Padova : Risultati Serie C e Classifica: la Diretta gol live score delle partite in programma nei tre gironi per la 14giornata, oggi domenica 10 novembre,.

Diretta/ Triestina Vicenza - risultato 0-3 - streaming video : ripresa incredibile! : Diretta Triestina Vicenza streaming video tv: risultato live 0-3, i biancorossi chiudono la partita nella ripresa grazie ai gol di Cinelli, Arma e Guerra.

Diretta/ Triestina Vicenza - risultato 0-0 - video streaming tv : si comincia! : DIRETTA Triestina Vicenza streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita per la 14giornata, girone B di Serie C.

Diretta TRIESTINA VICENZA/ Video streaming tv : tanti pareggi nei precedenti - Serie C - : DIRETTA TRIESTINA VICENZA streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita per la 14giornata, girone B di Serie C.

Diretta/ Vicenza Padova - risultato 0-0 - video streaming tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Vicenza Padova: streaming video e tv, probabili formazioni, quote, risultato live della partita, valida per la 13giornata del girone B di Serie C.