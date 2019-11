L' inchiesta sulla fondazione renziana Open agita la maggioranza

Bordate di Matteo Renzi ai pm dell'inchiesta sulla Fondazione Open : Matteo Renzi risponde con toni durissimi all’inchiesta sulla Fondazione Open. E in un lungo post su Facebook non risparmia Bordate nei confronti dei pm di Firenze titolari dell’indagine.Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all’alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche “colpevoli” di aver finanziato la Fondazione Open. Un’operazione in grande stile, ...

L'inchiesta sulla morte di Daphne fa tremare il governo maltese : domino di dimissioni ai vertici : L’inchiesta sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia fa tremare i vertici del governo maltese, che in poche ore perde tre pezzi da novanta: Keith Schembri, capo di gabinetto del premier Joseph Muscat, e Konrad Mizzi, ministro del Turismo, entrambi dimissionari. E Chris Cardona, ministro delle Finanze, che risulta al momento autosospeso dall’incarico.Prima arriva la notizia delle dimissioni di Schembri, capo ...

Sono in corso perquisizioni in 11 città italiane relative all’inchiesta sulla fondazione Open - che finanziò l’attività politica di Matteo Renzi : La Guardia di finanza sta facendo delle perquisizioni a Firenze, Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, Roma, Napoli e Palermo, nell’ambito di un’inchiesta sulla fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018 per sostenere le iniziative politiche dell’ex presidente del Consiglio

inchiesta sulla fondazione renziana Open - perquisizioni in 11 città : perquisizioni della GdF sono in corso a Firenze e in altre città italiane nell’ambito di sviluppi delle indagini relative all’Inchiesta della procura fiorentina sulla fondazione Open che era stata costituita per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier Matteo Renzi.Secondo quanto appreso, la procura - l’indagine è coordinata dal procuratore capo Giuseppe Creazzo e dal procuratore aggiunto Luca ...

Firenze - inchiesta sulla Fondazione renziana Open : perquisizioni delle Guardia di Finanza in corso : Sono in corso da parte di militari della Guardia di Finanza perquisizioni a Firenze, legate a una indagine della Procura sulla Fondazione Open, di cui era presidente l'avvocato Alberto Bianchi. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renz

Discoteca Corinaldo - chiesta l’archiviazione per due minori indagati nell’inchiesta sulla strage della Lanterna Azzurra : La procura minorile di Ancona ha chiesto l’archiviazione per due minori indagati nell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono cinque adolescenti e una mamma di 39 anni, schiacciati nella calca nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Uno dei due è il ragazzo (17 anni all’epoca dei fatti) accusato di omicidio preterintenzionale e lesioni perché gli inquirenti ritenevano che avesse usato lo spray al ...

Le toghe danno ragione a Salvini : archiviata l'inchiesta sulla Alan Kurdi : Chiara Sarra Il tribunale dei ministri archivia l'inchiesta sulla nave bloccata a Lampedusa ad aprire: i migranti sbarcarono a Malta Mentre alcune toghe ripartono all'assalto di Matteo Salvini - indagato per la vicenda Open Arms -, altre scagionano l'ex ministro dell'Interno. Il tribunale dei ministri, infatti, ha deciso di archiviare il procedimento sulla vicenda simile della Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye. La ...

“La prima volta” - al via il crowdfunding per l’inchiesta sulla sessualità dei disabili : Lo dice anche la Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge». Eppure la sessualità, componente del benessere psicofisico, per tantissimi cittadini in carrozzina non è ancora un diritto. Diventano adulti senza conoscerla, con tutte le conseguenze che questo isolamento può comportare. Per rispondere a questo bisogno, Max Ulivieri ha fondato l’associazione LoveGiver, che ha formato i primi Oeas, ...

inchiesta sulla sanità laziale : indagato Davide Barillari - consigliere regionale M5S : C'è anche il nome del consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, nelle carte dell'Inchiesta in cui risulta indagato e che ha portato oggi agli arresti domiciliari tre persone...

Storia dell'inchiesta sulla "rimborsopoli" piemontese : È l'aprile del 2013 quando la Guardia di Finanza di Torino notifica gli avvisi di garanzia a 52 consiglieri regionali del Piemonte, indagati dalla Procura per peculato e, in particolare, per avere utilizzato in modo illecito i fondi destinati ai gruppi consiliari. Fra i destinatari del provvedimento figura anche l'allora presidente della Regione, il leghista Roberto Cota. I rimborsi contestati, che si riferiscono al periodo compreso tra maggio ...

Ex Ilva - la Procura di Milano apre un’inchiesta contro ignoti sulla gestione dell’acciaieria : Il Procuratore capo Francesco Greco ha annunciato l'apertura di un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati né ipotesi di reato, sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata a poche ore dalla dichiarazione di ArcelorMittal di spegnere progressivamente gli impianti della città pugliese entro la metà di gennaio.Continua a leggere

Milano - gli avvocati penalisti contro la procura per l’inchiesta su Pioltello : “Diffonde notizie sulla chiusura delle indagini” : penalisti contro procura. E fin qui niente di strano visto che si sta parlando del distretto giudiziario, storicamente scenografia di aspri contrasti tra difese e accuse. Questa volta, però, la Camera penale di Milano attacca la magistratura inquirente per “la diffusione ai media di atti processuali” e “notizie riguardanti indagini giunte alla loro conclusione”. La procura non dovrebbe diffondere informazioni su eventuali ...

La vendetta - i debiti e le liti familiari : tutte le piste dell’inchiesta sulla cascina esplosa : Il proprietario della tenuta di Quargnento è stato sentito dagli inquirenti. Non è indagato, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro in merito ai presunti dissidi in famiglia e coi vicini come movente dell’accaduto. La cascina dove le esplosioni hanno ucciso i tre vigili del fuoco era in vendita da tempo.Continua a leggere

Fake news - M5S chiede Commissione di inchiesta sulla disinformazione mediatica : Il M5S, primo firmatario l'onorevole Paolo Lattanzio, propone una Commissione d'Inchiesta sul fenomeno delle Fake news. Tra gli obiettivi della legge, analizzare legami tra la diffusione massiva e fuorviante di informazioni false e il dilagare dell’hate speech verso le minoranze culturali ed etniche e l'introduzione nel curriculum scolastico dell'educazione civica digitale.Continua a leggere