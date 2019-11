Roma | Salvini | ' Raggi e Zingaretti a casa | 28 ottobre inizia conto rovescia'

Stadio Roma - L’Espresso : “Parnasi intercettato disse : dare sostegno alla Lega. Cena a casa sua con Salvini per non farsi beccare” : La Cena organizzata a casa di Luca Parnasi poco prima del Natale 2017 serviva a “dare un sostegno alla Lega“. E infatti nella dimora del costruttore Romano ai Parioli arrivarono Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Giulio Centemero, rispettivamente segretario, vicesegretario e tesoriere del Carroccio. Centemero è indagato per finanziamento illecito dalla procura di Roma per i 250mila euro donati da Parnasi all’associazione Più ...

Matteo Salvini - archiviata l'indagine sulla Alan Kurdi : accolta la richiesta della Procura di Roma : Le toghe rosse hanno fallito ancora: l'indagine a danni di Matteo Salvini per la Alan Kurdi è stata archiviata. A prendere la decisione è stato il Tribunale dei ministri che ha così accolto la richiesta della Procura di Roma. L'ex ministro dell'Interno era stata accusato di abuso d'ufficio e rifiuto

I grillini chiedono un passo indietro a Di Maio : per Salvini vittoria certa in Emilia Romagna : Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta la scelta della base grillina. “I militanti 5Stelle hanno sfiduciato Di Maio e

Matteo Salvini e Francesca Verdini a Roma - guarda le carezze sul pancino : Si frequentano da quasi un anno e tra colpi di scena politici e presunte crisi di coppia, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono più affiatati che mai. Dalle uscite mondane (come la Festa della Repubblica da vicepremier) a quelle private (come le vacanze con i figli), i due hanno corso a 100 all’ora. E ora il settimanale Diva e Donna pubblica le immagini a Roma mentre lei si accarezza il pancino e lui la stringe per mano. Jeans ...

Libro di Vespa e signore Romane - Salvini veste l'abito del moderato : Se drammatizza lo fa solo quando Bruno Vespa gli fa notare che nelle 24 ore precedenti, a proposito del via libera al Mes, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva detto di lui che “rischia di fare il sovranismo da operetta”. Ecco, qui Matteo Salvini sbuffa, si agita, tira fuori dal cilindro una vendetta che spiattella così: “In tutte le riunioni abbiamo sempre detto no al Mes. Conte è un bugiardo, ...

Roberto Saviano usa Silvia Romano per attaccare Matteo Salvini : "Non li aiutava a casa loro?" : Roberto Saviano non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. Mister Gomorra si attacca a tutto, da ultimo anche al caso di Silvia Romano, sequestrata in Kenya, della quale si hanno pochissime notizie, l'ultima, confortante, è che sarebbe viva, forse ferita. "Esattamente un anno fa Silvia Romano

I grillini pronti a correre contro i dem in Emilia Romagna : Salvini ora certo della vittoria : Il fortino rosso cadrà. L’Italia si sta colorando progressivamente tutta di verde. E dopo il ko in Emilia Romagna e

Movimento 5 Stelle - lista civetta in Emilia Romagna : la rivolta contro Di Maio - festeggia Salvini : L'incontro tra Luigi Di Maio e gli esponenti M5s Emiliano-romagnoli non ha sortito gli effetti sperati dal capo politico: la fronda dei grillini, contraria alla desistenza in Regione, è sempre più agguerrita. Dalla riunione è emerso che certamente il Movimento non appoggerà il candidato Pd, Stefano

Matteo Salvini su sondaggi Ixè per Cartabianca “Se i sondaggi di Rai Tre - con Pd vincente in Emilia-Romagna sono come quelli in Umbria siamo a cavallo” : Un sondaggio pubblicato dall’istituto Ixè per Cartabianca mostra il centrosinistra in Emilia Romagna in netto vantaggio sul centrodestra. Secondo il sondaggio reso noto durante la trasmissione Cartabianca Stefano Bonaccini è in testa con il 41% dei consensi con la candidata del centrodestra al 29% delle intenzioni di voto. La pubblicazione dei sondaggi da parte di Cartabianca non è sfuggita a Salvini che ha subito replicato sulla sua ...

Elezioni Emilia-Romagna : Zaytsev si schiera con le sardine - Luca Toni cena con Salvini : In Emilia Romagna è tempo di campagna elettorale. E anche i grandi campioni dello sport stanno 'prendendo posizione'. Ivan Zaytsev, capitano di Modena Volley e della Nazionale italiana, lunedì sera, 18 novembre, è sceso in piazza con le sardine, mentre Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha partecipato alla cena organizzata dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri sera, invece, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, i due candidati alla ...

Elezioni Regionali - il Pd sorride : in Emilia Romagna la spallata di Salvini è pura utopia : Sondaggi favorevoli, e non di poco, al centrosinistra in vista delle prossime Regionali nella regione rossa per eccellenza...

Ilaria Cucchi : "Salvini sciacallo. Io sindaco di Roma? Solo se partiti fanno passo indietro" : E' ancora scontro tra la sorella del giovane morto in seguito al pestaggio di due carabinieri e l'ex ministro dell'Interno: "Fa politica di basso livello sulla morte di mio fratello. Posso Solo querelarlo"

