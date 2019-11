Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019)darebbe la scossa che serve al Napoli. Ancelotti mi haAlessandro, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare di un eventuale arrivo disulla panchina del Napoli, di Ancelotti e di altri argomenti riguardanti la sua esperienza nel capoluogo campano. Queste le sue parole: SUDEL NAPOLIprossimodel Napoli? È un’idea, sì. In questo momento difficile ho detto la mia, visto che in tanti hanno espresso pareri negativi sul Diego. L’ho argomentata concretamente, penso di sapere quello che dico. Se gli si danno i compiti giusti, può dire la sua. Si parla di scosse, e credo che Diego la darebbe, poi è un suo sogno e in genere si realizzano. Semmai dovesse decidere di allenare il Napoli, farebbe ciò che dovrebbe ...

Enzovit : Renica: ”Ancelotti mi ha deluso un po’. Su Maradona allenatore del Napoli…” - news24_napoli : Renica: “Maradona allenatore del Napoli? E’ un’idea, darebbe una scossa… - SiamoPartenopei : Renica: 'Maradona allenatore del Napoli? E' un'idea, darebbe una scossa. Ancelotti mi ha deluso' -