Pista Lunga – Coppa del Mondo | l’Italia in Polonia per la seconda tappa

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) Dopo le belle prestazioni di Minsk gli azzurri gareggiano da domani a Tomaszów Mazowieck. Al gruppo, che conta sulle certezze Giovannini e Lollobrigida, si aggiunge Betti reduce dalle gare Junior Dopo la bella partenza della scorsa settimana a Minsk, in Bielorussia, la Nazionale italiana diprende parte da domani allastagionale dideldi scena a Tomaszów Mazowiecki, in. La squadra tricolore del d.t. Maurizio Marchetto, che conterà su un Francesco Betti (Fiamme Oro) in più dopo le ottime prestazioni del giovane talento azzurro nelladelJunior, si presenta al via con le certezze emerse qualche giorno fa: una Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) già capace di centrare il podio sulla Mass Start nonché la top ten sui 3000 metri, un Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) ben comportatosi lambendo la top 5 dei 5000 metri e un ...

Duck170 : RT @omardifelice: Per qualcuno inizia il 1 dicembre. Per tutti gli altri il 21 dicembre. Per me, invece, inizia semplicemente quando tutt… - omardifelice : Per qualcuno inizia il 1 dicembre. Per tutti gli altri il 21 dicembre. Per me, invece, inizia semplicemente quand… - francescomorat2 : RT @magicaGrmente22: Aeroporto d'Abruzzo, pista più lunga: lo scalo si prepara a diventare intercontinentale -