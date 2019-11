Israele | il premier uscente Netanyahu incriminato per corruzione Gantz rinuncia a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Le speranze delisraeliano Benjamindi rimanere in carica vacillano. Giovedì infatti il procuratore generale, Avichai Mandelblit, ha annunciato la sua incriminazione perconfermando anche le accuse di frode e abuso di ufficio. E una prima assoluta per il Paese.non è obbligato a dimettersi ora, ma la pressione politica su di lui si intensificherà. Ed è più difficile, ora, continuare a sostenere che si trattava solo di una caccia alle streghe, come il leader del Likud fa da tempo, attaccando media, polizia, procuratori e sistema giudiziario. Nel frattempo, dopo che néné il leader centrista di Blu-Bianco Bennysono riusciti a formare un nuovo esecutivo ora il Parlamento israeliano ha 21 giorni di tempo per nominare un primo ministro. Se i 61 deputati del Knesset, con a capo il presidente Yuli Edelstein, allo scadere dei ...

