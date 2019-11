Il Manifesto delle sardine Cari populisti | la festa è finita Ci avete

Cambiati a Roma i nomi delle vie intitolate ai firmatari del Manifesto della razza : Cancellate dalla toponomastica di Roma le strade intitolate a Donaggio e Zavattari, due firmatari del Manifesto della razza. Al loro posto, i nomi degli scienziati, tra cui due donne, che si opposero alle leggi razziali e furono vittime di discriminazioni durante il regime fascista.Nel Municipio XIV via Donaggio diventa ora via Mario Carrara, largo Donaggio diventa largo Nella Mortara, mentre nel Municipio IX via Zavattari si chiamerà via ...