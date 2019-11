Fake news sulla salute | vaccini | alimentazione e sessualità sono i temi più soggetti alle

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Leun fenomeno in crescita e anche il settore dellanon fa eccezione. MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto i propri utenti e i medici affiliati per scoprire se e quanto gli italiani incappino in false notizie in tema di benessere, individuando gli ambiti e i canali dove si insidiano più “trappole” e le possibili soluzioni per contrastarle. Il 37% dei pazienti non ammette di incappare insul temaNegli ultimi cinque anni, oltre i due terzi degli specialisti del Bel Paese (77%) hanno riscontrato un aumento di pazienti che sirecati in studio per capire se le notizie che li preoccupavano fossero reali oppure mendaci. Di contro solo il 40% dei pazienti ha ammesso di aver verificato con il medico una“dubbia”, con quasi il ...

ItaliaViva : Prima che inizino le solite fake news, ci aiutate a condividere questo video? 'Mai dire mai' ad una possibile alle… - mante : Detto in altre parole se la senatrice Patty L’abbate verrà invitata ancora in TV, e potete giurarci che succederà,… - marattin : La nuova occasione per fare cialtronate e fake news invece che dibattito serio: la riforma del Mes. -