Domenica in e gli ospiti dell' undicesima puntata Anteprima Blogo

Atletica - Domenica 24 novembre torna l’appuntamento con l’Asics Firenze Marathon : oltre 9000 gli iscritti : Il numero degli iscritti al momento ha superato le 9000 unità, che conferma la 42,195 chilometri del capoluogo toscano come la seconda più partecipata d’Italia nel 2019 torna puntuale la Asics Firenze Marathon, domenica 24 novembre. L’edizione numero 36, dopo le innovazioni dell’anno scorso, è quella delle conferme. La gara targata World Athletics Bronze Label mantiene invariato il percorso ad anello, tutto ambientato in città, che tocca i ...

Pezzi Unici - spoiler Domenica 24/11 : Bandinelli dubita che il figlio si sia suicidato : Pezzi Unici, la nuova fiction che vede come protagonista Sergio Castellitto, tornerà nuovamente su Rai1 con la seconda puntata domenica 24 novembre 2019, in onda come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questo nuovo episodio ci annunciano che Vanni Bandinelli incomincerà a sospettare che suo figlio Lorenzo non sia morto suicidandosi, ragion per cui inizierà a indagare sul rapporto che c'era tra suo figlio ...

Le “sardine” hanno colpito ancora - in migliaia in piazza a Modena. Salvini : “Domenica a Rimini sarò con loro” : Le "sardine" hanno colpito ancora. Il movimento, slegato dai partiti, nato spontaneamente in occasione della visita di Salvini a Bologna, ha di nuovo riempito una piazza, quella di Modena, per contestare il leader della Lega e contro razzismi, sovranismi e odio. Armate di ombrelli sotto la pioggia battente, senza simboli di partito o bandiere, alcuni con in mano una sardina, diventata simbolo del movimento, invito a ritrovarsi in tanti stretti ...

Giorgio Panariello mai visto cosi in tv : a Domenica In si scioglie in un pianto fiume : Il comico toscano Giorgio Panariello è stato protagonista di una lunga intervista a Domenica In, durante la quale ha raccontato pezzi di vita non noti al grande pubblico. Ha ripercorso parte della sua carriera, rivivendo i momenti più belli, quelli che hanno maggiormente emozionato e divertito il suo pubblico, che da tanti anni lo segue e lo apprezza. Da bambino sognava di calcare il palcoscenico, un traguardo non facile da raggiungere per lui ...

Domenica In – Decima puntata del 17 novembre 2019 – Giorgio Panariello - Fabio Volo - Cesare Bocci - Stash - Gigliola Cinquetti tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Decima puntata del 17 novembre 2019 – Giorgio Panariello, Fabio Volo, ...

Domenica In - Cesare Bocci racconta l’ictus e la rinascita della moglie Daniela : Ospite di Mara Venier il popolare attore Cesare Bocci, che il pubblico ama per il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. L’attore ha raccontato nel libro Pesce d’aprile la sua vicenda umana, iniziata il giorno che la moglie, pochi giorni dopo la nascita della figlia, è stata colpita da un ictus. A raccontare la vicenda è in compagnia della moglie Daniela Spada, che ormai è tornata a recuperare quasi totalmente le proprie ...

Sport in tv oggi (Domenica 17 novembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, domenica 14 novembre, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizierà con il Motomondiale da Valencia, poi ci sarà la finale di Sinner ad Ortisei. Nel pomeriggio sfide di basket, volley ed ancora tennis, mentre in serata finalissima delle ATP Finals di tennis. Si chiudono i Mondiali Under 17 di calcio nella tarda serata. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 17 novembre: 08:50 Moto3, GP Valencia 2019: warm-up – ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 17 novembre e alle 19 : 40 e alle 21 : gli ospiti : Che Tempo che Fa 17 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Michel Platini, Cetto La Qualunque, Francesco Guccini domenica 17 novembre nuovo triplo appuntamento con Fabio Fazio su Rai 2 e Che Tempo Che Fa si inizia alle 19:40 con Che Tempo che Farà, si prosegue dopo il tg alle 21 con Che Tempo che Fa e si chiude subito dopo con Il Tavolo. Immancabili le sue compagne di viaggio Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto con ...

Domenica In - anticipazioni : Panariello e Gigliola Cinquetti tra gli ospiti : Domenica 17 novembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, da quando è condotto da Mara Venier, ha trovato una nuova linfa: tutte le settimane, infatti, ottiene ascolti più alti rispetto a quelli della concorrenza. Per la prossima puntata la 'Zia Mara' ospiterà Giorgio Panariello, uno dei personaggi televisivi più amati nel nostro Paese. Giorgio Panariello presenterà "Pezzi Unici", la sua nuova ...

Secondo Matteo Salvini gli ospedali stanno aperti di notte - sabato e Domenica solo in Veneto... : Matteo Salvini ieri sera sul palco del PalaDozza dove ha tenuto un comizio a sostegno di Lucia Borgonzoni, candidata alla Presidenza dell'Emilia Romagna, ha detto una serie di imprecisioni. Gran parte delle sue affermazioni sono state riportate sulla sua pagina Twitter dal suo staff, ma una di queste in particolare ha scatenato l'ironia degli utenti, che lo hanno sommerso di commenti esilaranti.Il tweet di Salvini è quello che vedete ...

Sabato e Domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Abbiamo abolito il lavoro - La favola malinconica di due giovani, Vincenzo e Caterina, che pur avendo la possibilità di costruirsi un

Domenica Live - puntata 17 novembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso annuncia le anticipazioni di Domenica Live 17 novembre Domenica Live è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una puntata nuova di zecca. Gli ospiti del 17 novembre di Barbara d’Urso sono tra i personaggi più amati, e discussi, del momento. Qualche nome? In studio ci sarà Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari non sarà da solo nel programma. Con lui ci saranno ben due accompagnatori, pronti ...

Anticipazioni Domenica In del 17 novembre : gli ospiti di Mara Venier : Domenica In, Anticipazioni 17 novembre: Mara Venier chiama Fabio Volo e Stash ospiti Esattamente come nella scorsa edizione, quest’anno al timone di Domenica In c’è la più che confermata e straordinaria zia Mara Venier. Il programma del pomeriggio festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo continua a macinare un grande successo in termini d’ascolti, sulla scia dei buoni risultati registrati nella scorsa ...