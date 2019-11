Chirurgia | superata la soglia dei 1000 trapianti di organi solidi al Bambino Gesù

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019)ladeidial. Con i 3 interventi eseguiti nella giornata di ieri (2di rene e 1 di fegato), dal 1986 ad oggi il numero deieffettuati nell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede è arrivato a 1002: 419 di rene, 330 di cuore/polmone, 252 di fegato e 1 di intestino. Il primo organo ad essere trapiantato, nel 1986, fu un cuore destinato a un bimbo di 11 mesi. Nel 1993 il primo trapianto di rene; nel 2008 il fegato e nel 2010 l’intestino. Grazie ai progressi della medicina e alla messa a punto di tecniche sempre più sofisticate, la percentuale di sopravvivenza dei pazienti trapiantati alè in continua crescita. A 5 anni dal trapianto è dell’88% per chi ha ricevuto un cuore nuovo; del 98% per il rene; del 96% per il fegato. L’Ospedale Pediatrico della Santa Sede è unica struttura sanitaria ...