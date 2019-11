Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (immagine: Getty Images) Abbiamo la prima provache-Cas9 può essere usato efficacemente e in sicurezza per modificare il dna delle cellule dei pazienti affetti dafalciforme e beta talassemia, e potenzialmente curarli. A darne notizia sono le società Vertex eTherapeutics, che quest’anno hanno dato avvio a due trial clinici che ora stanno dando ifrutti: a diversi mesi dall’infusione di cellule staminali del sangue modificate in laboratorio, il paziente con beta talassemia non ha più avuto bisogno di trasfusioni, mentre il paziente confalciforme non è più andato inalle tipiche crisi vaso-occlusive. Che sia la svolta? A pochi giorni di distanza dal primo risultato positivoterapia coni tumori, ecco dunque che questa rivoluzionaria tecnica di editing del dna torna alla ribaltacronaca e sono di nuovo ...

AlfonsoBonafede : Conferenza stampa per presentare i primi risultati della squadra per la protezione dei minori. Segui la diretta --… - MilanoCitExpo : Primi risultati della sperimentazione clinica: Crispr può funzionare contro anemia falciforme e beta talassemia… - Ululato : RT @AlfonsoBonafede: Conferenza stampa per presentare i primi risultati della squadra per la protezione dei minori. Segui la diretta --> h… -