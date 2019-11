Mourinho trova casa | il tecnico portoghese alla guida della panchina del Tottenham

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019)torna in: ildelIlsi è dato subito da fare: dopo l’annuncio dell’esonero di Mauricio Pochettino, che non è riuscito a far brillare la sua squadra, il club ha subitoto il rimpiazzo giusto per risollevare le sorti del team. Diversi i contendentidel, tr questi anche Allegri, Ancelotti e Howe, mafine a spuntarla è stato Josè. Iltorna indopo quasi un anno dall’esonero dal Manchester United. “José è uno degli allenatori più vincentistoria del calcio. Ha molta esperienza, ha vinto in tutti i club in cui ha allenato e siamo sicuri che porterà energia nello spogliatoio“, queste le parole di Daniel Levy, presidente degli Spurs.L'articolo: ildel...

_cristiano73 : Mourinho trova finalmente un lavoro! Il jobs act funziona! - MichelediMart : Tanto dispiacere per #Pochettino, che ha traghettato il #Tottenham verso la gloria (la vittoria non è tutto).… - RIacovini : @ADeLaurentiis non ti far tentare con l'esonero di Ancelotti sarebbe difficile trova un profilo simile per sostitui… -