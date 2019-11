Marte | l’annuncio dell’entomologo | “Ci sono insetti sul Pianeta Rosso”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un entomologo dell’Ohio University sostiene di avere le prove della presenza di vita su: il prof. William Romoser ha trascorso anni a studiare le immagini delRosso pubblicate dalla NASA e ha concluso che vi sarebbero numerosi esempi di forme simili a. L’entomologo ha presentato la sua tesi in occasione del meeting annuale dell’Entomological Society of America a St. Louis (Missouri). “C’è stata e c’è ancora vita su“, ha dichiarato Romoser, secondo cui gli scatti sembrano mostrare esseri viventi: le immaginistate analizzate tenendo in considerazione parametri come luminosità, contrasto, saturazione, inversione e altro. “Esiste un’apparente diversità nella fauna marziana, che mostra molte caratteristiche simili agliterrestri che vengono considerati gruppi avanzati, per esempio per la presenza ...

