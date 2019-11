Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) In questi ultimi anni l'offerta sul mercato di elettrodomestici per la pulizia della casa è incrementata notevolmente. Infatti, l'intero settore tende a proporre alla clientela prodotti ad alta innovazione tecnologica che, oltre a garantire risultati ottimali per quanto riguarda le faccende domestiche, assicurano anche una certadi utilizzo e soprattutto la prospettiva di potersi svincolare una volta per tutte dalle noiose attività di cura del proprio appartamento. Tra le società che maggiormente si stanno impegnando nella presentazione costante di dispositivi aggiornati e dotati di maggiori implementazioni rispetto ai predecessori vi è certamente iRobot, che ormai da diversi anni è uno dei marchi più conosciuti del comparto....

FMatino : Aspirapolvere tradizionale Vs Roomba s9+: la tecnologia e la comodità prevalgono -