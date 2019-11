Tiro a segno | World Cup Final Putian 2019 | il ceco Nepejchal e la britannica McIntosh si

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Iniziano con due vittorie tutte europee leCupdi, in corso di svolgimento a. In Cina infatti sono stati due tiratori del Vecchio Continente ad aggiudicarsi le vittorie, al maschile e al femminile, nei concorsi di carabina 3 posizioni dalla distanza dei 50m. Fra gli uomini ad imporsi è stato il giovane (classe 1999) rappresentante della Repubblica Ceca Filipche totalizzando 462,9 punti si è preso la Sfera di Cristallo – prima volta in carriera dopo l’argento del 2017, a Nuova Delhi – precedendo il serbo Milenko Sebic, secondo a quota 461,5, e il superfavorito russo Sergey Kamenskiy, che si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio complice uno score di 449,8 punti. In start list, vi è da segnalare inoltre, il forfait per i colori azzurri di Marco De Nicolo che – accreditato dei requisiti per partecipare ...

freezoneforever : Poi c’è la sua dolce metà.Preferisco non aggiungere commenti per non essere tacciato di maschilismo. Vero il detto:… - rs5_Sciacca : S. MISURACA A. CONTE S GALLO - TIRO A SEGNO - rs5@rs5.it - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Tiro a segno sui migranti. La polizia di frontiera croata spara su un gruppo di asiatici che attraversavano il confine con… -