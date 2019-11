Sci alpino | le favorite per la Coppa del Mondo 2019-2020 di slalom | duello stellare tra

Sci alpino - la pista di Levi ospita il primo slalom della stagione : il programma delle gare : A Levi va in scena il primo slalom della stagione: il programma delle gare e i precedenti degli Azzurri Ancora qualche giorno di attesa e poi tornerà la Coppa del mondo di sci alpino. Dopo i giganti di apertura di Soelden, sarà il turno del primo slalom stagionale, programmato per il weekend del 23 e del 24 novembre a Levi. La squadra femminile azzurra ha già raggiunto la località finlandese, quella maschile invece, lo farà nella ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli sogna una difficile seconda giovinezza. Il campione olimpico non molla all’alba dei 35 anni : “Quando mi ritirerò lo deciderò io e non gli altri!” Così, levandosi parecchi grumi di neve dagli scarponi, parlò Giuliano Razzoli dopo il quinto posto lo scorso 22 dicembre nel classicissimo slalom sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, conquistato dopo tre anni difficilissimi. Dopo il grave infortunio al ginocchio subito alla prima porta dello slalom di Kitzbuehel del 2016, una settimana dopo il secondo posto di Wengen, forse solo lui ...

Sci alpino - una ventata di novità nello slalom femminile azzurro. Lara Della Mea guida una nouvelle vague che guarda a Milano-Cortina 2026 : L’Italia femminile si appresta a disputare lo slalom di Levi di Coppa del Mondo, che sabato prossimo darà il via alla stagione tra le porte strette, all’insegna del rinnovamento. Al fianco Della “capitana” Irene Curtoni, che continua a gareggiare malgrado gli svariati problemi fisici, ci saranno cinque ragazze dai 25 anni in giù che saranno guidate da Lara Della Mea. La 20enne tarvisiana, che non ha mai gareggiato sulla Levi Black, ha già ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend si disputeranno a Levi i primi due slalom, femminile il sabato e maschile la domenica, della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, che come ormai accade dal 2006 sono la seconda tappa stagionale del Circo Bianco dopo l’opening di Soelden. La località finlandese della Lapponia, situata oltre il circolo polare artico, ha ospitato per la prima volta la Coppa del Mondo il 28 e 29 febbraio 2004 con due gare femminili, le ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Lake Louise - confermata la tappa maschile con discesa e superG : La FIS ha effettuato oggi il sopralluogo sulla pista Men’s Olympic East Summit di Lake Louise e il controllo della neve ha dato esito positivo. E’ confermata quindi la tappa maschile nella località canadese dell’Alberta, cui seguirà una settimana più tardi quella femminile. Gli uomini disputeranno la prima discesa e il primo superG di questa stagione di Coppa del Mondo sabato 3 novembre e domenica 1° dicembre, le due gare saranno precedute ...

Sci alpino : Elena Curtoni e le sorelle Delago voleranno in America per raggiungere le altre azzurre a Copper Mountain : La Nazionale italiana femminile di sci alpino continua a preparare nel migliore dei modi i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo in Colorado e a partire dal 18 novembre si aggregheranno alla pattuglia tricolore anche Elena Curtoni, Nicole e Nadia Delago. Queste ultime raggiungeranno il resto della squadra a Copper Mountain fino al 30 novembre per affinare la condizione in vista delle prossime gare previste a Levi (uno slalom) e a Killington ...

Sci alpino – Pattuglia azzurra sempre più numerosa per la tappa di Coppa del Mondo di Copper Mountain : Elena Curtoni e le sorelle Delago volano in America: cresce la Pattuglia azzurra di Cdm a Copper Mountain Si arricchisce la Pattuglia italiana presente a Copper Mountain sulle nevi americane. Il prossimo 18 novembre, infatti, arriveranno negli USA tre atlete della squadra femminile di Coppa del Mondo polivalenti ossia Elena Curtoni, Nicole Delago e Nadia Delago. Quest’ultime, che si alleneranno fino al 30 novembre in compagnia degli ...

Sci alpino - la pista di Levi riceve l’ok dalla FIS : confermato lo slalom di CdM in programma sabato 23 novembre : Disco verde per la pista di Levi, sabato 23 novembre torna la Cdm con il primo slalom stagionale sabato 23 novembre sarà di nuovo tempo di Coppa del mondo di sci alpino. Dopo i giganti di apertura disputati a Soelden, la competizione riparte e lo fa sulla pista di Levi, in Finlandia, dove si disputeranno due prove di slalom, una femminile ed una maschile. Un appuntamento molto atteso e confermato dalla Fis dopo il sopralluogo effettuato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Levi - confermati gli slalom : E’ stato effettuato stamattina il controllo della neve sulla pista Levi Black, dove sabato 23 e domenica 24 novembre si svolgeranno i due slalom di Levi, tradizionale seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino dopo l’apertura di Soelden. L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tra le porte strette, sabato quella femminile andrà in scena per la quindicesima volta, domenica quella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Levi - confermati gli slalom : E’ stato effettuato stamattina il controllo della neve sulla pista Levi Black dove sabato 23 e domenica 24 novembre si svolgeranno i due slalom di Levi, tradizionale seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino dopo l’apertura di Soelden. L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tra le porte strette, sabato quella femminile andrà in scena per la quindicesima volta, domenica quella ...

Sci alpino - definita la formazione azzurra per lo slalom di Levi : Gulli vince il testa a testa con Insam : L’atleta piemontese del Centro Sportivo Esercito ha vinto il testa a testa con Vivien Insam, sarà lei la sesta slalomista a Levi E’ stata definita la formazione che prenderà parte sabato 23 novembre al primo slalom femminile della staigone di Coppa del mondo sulla pista finlandese di Levi (prima manche alle ore 10.15, seconda alle 13.15). I posti a disposizione della squadra azzurra sono sei e verranno occupati da Irene ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2019 : le azzurre presenti allo slalom sulle nevi finlandesi. Gulli conquista l’ultimo posto disponibile : Sabato 23 novembre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà di scena a Levi (Finlandia) per la disputa del primo slalom stagionale (prima manche prevista alle ore 10.15 e seconda alle 13.15). La Nazionale italiana vuol arrivare al meglio all’appuntamento sulle nevi finlandesi e, come riporta il sito della Fisi, sono state ufficializzate le sei azzurre che saranno al cancelletto di partenza. Si tratta di Irene Curtoni, Martina ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2019 : le azzurre presenti allo slalom sulle nevi finlandesi. Gulli conquista l’ultimo posto disponibile : Sabato 23 novembre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà di scena a Levi (Finlandia) per la disputa del primo slalom stagionale (prima manche prevista alle ore 10.15 e seconda alle 13.15). La Nazionale italiana vuol arrivare al meglio all’appuntamento sulle nevi finlandesi e, come riporta il sito della Fisi, sono state ufficializzate le sei azzurre che saranno al cancelletto di partenza. Si tratta di Irene Curtoni, Martina ...

Sci alpino - la nuova specialità del parallelo una possibile risorsa per l’Italia - a patto di saperla sfruttare : Una delle novità della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è l’introduzione della coppa di specialità del parallelo. Nella storia, a partire dalla celeberrima gara sulla pista Ronc della Val Gardena del 1975 con la finale tra Gustavo Thoeni e Ingemar Stenmark, si sono disputati 17 paralleli maschili, e 16 femminili. Queste gare alcune volte, per la precisione nel 1997-1998, 2010-2011 e 2011-2012, hanno fatto classifica a sé per la generale ...