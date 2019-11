Curling | Europei 2019 | Italia travolgente in Serie B | le azzurre strapazano la Slovacchia

Curling - Europei 2019 : risultati sesta giornata e classifica femminile. Russia - Scozia - Svizzera - Svezia al comando : Russia, Scozia, Svizzera, Svezia sono appaiate in testa alla classifica degli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Le quattro formazioni hanno vinto gli incontri della sesta sessione andata in scena oggi pomeriggio e guidano con cinque vittorie a testa all’attivo, tutte hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali visto che le quattro immediate ...

LIVE Italia-Danimarca - Europei Curling 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della vittoria per rincorrere le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Inghilterra Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per gli Europei 2019 di curling maschile. Gli azzurri tornano sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) dopo aver sconfitto l’Inghilterra in mattinata e vanno a caccia della quinta vittoria nella rassegna continentale, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia si sbarazza dell’Inghilterra - gli azzurri puntano alla semifinale : L’Italia ha strapazzato l’Inghilterra per 8-2 sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) e ha così infilato la quarta vittoria agli Europei 2019 di Curling. La nostra Nazionale ha chiuso i conti già durante il settimo end nel corso del quale gli anglosassoni hanno stretto la mano ai nostri portacolori dichiarando la sconfitta. Si tratta di un successo pesantissimo per la nostra Nazionale che al momento occupa il terzo posto in ...

LIVE Italia-Inghilterra Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Dominio azzurro : 8-2 ai britannici e semifinali più vicine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58: Appuntamento a questa sera alle 19, grazie per averci seguito e buona giornata 10.55: Gli altri risultati di questa mattinata: Svezia-Russia 9-2 finale. Germania-Scozia 2-4, Danimarca-Olanda 4-5, Norvegia-Svizzera 7-2 10.54: L’Inghilterra alza bandiera bianca e l’Italia si aggiudica 8-2 la sesta sfida del suo europeo, conquistando la quarta vittoria, terza cinsexcutiva: 8-2 ...

LIVE Italia-Inghilterra Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Azzurri in controllo dopo cinque end : 6-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25: Bravo Reed a sparigliare le carte con un gran lancio finale, che toglie di mezzo ben tre stone italiane. l’Italia si deve accontentare di un punto che ristabilisce le distanze 10.21: Ci sono tre stone azzurre a punto prima degli ultimi due lanci, l’Italia può allungare ulteriormente! 10.18: Sempre due punti Italia quando mancano gli ultimi quattro lanci 10.16: Italia a ...

LIVE Italia-Inghilterra Curling - Europei 2019 in DIRETTA : crocevia fondamentale sulla via delle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Germania – Il programma di oggi (19 novembre) dell’Europeo di Helsingborg – Il programma di Italia-Inghilterra – Il programma di Italia-Danimarca – La conaca di Italia-Norvegia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano ...

Italia-Danimarca Curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’Italia si appresta a scendere sul ghiaccio per la settima sessione degli Europei 2019 di curling in corso di svolgimento a Helsingbor sfidando la Danimarca. Gli azzurri hanno ripreso la propria corsa verso le semifinali dopo le sconfitte subite per mano Svezia e Scozia grazie alle vittorie contro Germania e Danimarca. Nella giornata di oggi Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare un doppio impegno delicatissimo. In mattinata la ...

Italia-Inghilterra Curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 19 novembre si gioca Italia-Inghilterra, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio con l’imperativo di vincere contro una compagine neopromossa, il nostro quartetto partirà con tutti i favori del pronostico e deve assolutamente conquistare il successo se vuole rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali della rassegna ...

Curling - Europei 2019 oggi (19 novembre) : programma partite - orari - tv e streaming : oggi martedì 19 novembre si disputano tre sessioni di gara agli Europei 2019 di Curling, due turni maschili e una giornata femminile. L’Italia di Joel Retornaz e compagni scenderà sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) per due fondamentali partite, da vincere a tutti i costi per inseguire la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale: gli azzurri incominceranno alle ore 09.00 contro l’Inghilterra mentre alle ore 19.00 ...

Curling - Europei femminili 2019 : i risultati di martedì 18 novembre. In scena quarto e quinto turno : quarto e quinto turno per gli Europei di Curling al femminile: tantissimi i match andati in scena oggi in quel di Helsingborg (Svezia). Due su due per le padrone di casa della Svezia che battono la Scozia e volano al comando della classifica, appaiate proprio alle scozzesi e alla Russia. Europei femminili Curling 2019: risultati 18 novembre Draw 4 Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final Germany (Jentsch) 0 2 1 0 0 1 1 0 3 1 9 Czech ...

Europei Curling 2019 – Italia al terzo posto del girone - tutto aperto per la qualificazione ai playoff : Nella rassegna continentale in Svezia, gli azzurri viaggiano al terzo posto del girone dopo tre giornate di gare Una vittoria decisiva e un percorso verso i playoff ancora totalmente possibile. È questo che racconta il successo della Nazionale maschile Italiana nel quinto incontro degli Europei di Helsingborg, in Svezia. Dopo tre giornate di gare, cinque partite disputate e quattro ancora in tabellone per la prima fase di round robin, gli ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile supera Finlandia e Lituania. Le azzurre volano al comanda della classifica : Giornata da incorniciare per l’Italia femminile impegnata nella Serie B degli Europei di Curling. Le azzurre hanno superato in mattinata 8-7 la Finlandia e in serata si sono sbarazzate con un netto 9-3 della Lituania. Veronica Zappone e compagne hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva che vale il primato in classifica. Nella sessione sette, giocata alle ore 9.00, l’Italia ha dovuto rimontare dal parziale di 3-1 a favore ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia supera 8-7 la Norvegia all’extra-end : L’Italia vince soffrendo contro un’indomita Norvegia. Gli azzurri piegano gli scandinavi all’extra end. Un trionfo meritato per la grande tenacia che Retornaz e compagni hanno messo sul ghiaccio. Dopo un’inizio abbastanza equilibrato la prima svolta del match è arrivata al terzo end. I norvegesi sono riusciti a portare a casa ben tre punti in una sola mano portandosi sul 4-1. Gli azzurri hanno reagito con pazienza ...

LIVE Italia-Norvegia 8-7 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri trionfano all’extra-end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Grazie per aver seguito con noi questa emozionante sfida tra Italia-Norvegia degli Europei 2019 di curling e buon proseguimento di serata. 19.09 Giornata memorabile per gli azzurri che sono riusciti a sconfiggere un’avversario a dir poco ostico con una gara ricca di emozioni e di colpi di scena!!! 19.02 E’ stata una partita esaltante che ha messo in luce le grandi qualità ...