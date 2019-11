Bambin Gesù | domani serata di stelle per i 150 anni dell’ospedale

Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - un racconto struggente : [live_placement]Dopo Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli mette a segno un altro colpo con Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, andato in onda eccezionalmente stasera in prime time e da domenica prossima in seconda serata.prosegui la letturaDottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , un racconto struggente pubblicato su TVBlog.it 16 novembre 2019 23:48.

150 anni Ospedale Bambin Gesù : domani udienza del Papa : Roma – Saranno oltre 6mila i medici, gli infermieri, i ricercatori, i tecnici, i dipendenti, i dirigenti, i volontari, gli specializzandi, i pazienti con le associazioni e le famiglie, che affolleranno l’Aula Paolo VI in Vaticano, sabato 16 novembre, per l’udienza di Papa Francesco con la comunita’ dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ in occasione dei 150 anni dalla fondazione. Nel 2019, un secolo e mezzo ...

“Una serata di stelle per il Bambino Gesù” - tutto sull'evento di beneficenza con Amadeus : Appuntamento mercoledì 20 novembre su Rai Uno in diretta dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. Ecco tutti gli ospiti

Una serata di stelle per il Bambino Gesù su Rai1 : conferenza stampa con Amadeus : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di Una serata di stelle per il Bambino Gesù. Si tratta di un charity show pensato per 150 anni dell'ospedale pediatrico di Roma. Alla conduzione Amadeus. Messa in onda in diretta dalla Sala Nervi del Vaticano su Rai1 e su RTL 102.5 mercoledì 20 novembre ore 21.25.Previsti gli interventi di Amadeus, del direttore di Rai1 Teresa De Santis, del Presidente dell'Ospedale Mariella Enoc e del vice ...

Bambin Gesù - alla scoperta della dieta chetogena per mangiare con più gusto : Roma – 30 postazioni, 15 famiglie e gli chef del gambero Rosso. Sono gli ingredienti che hanno animato Ketocooking, il corso di cucina chetogena rivolto ai pazienti e alle loro famiglie per spezzare con gusto la monotonia e le difficoltà di una dieta obbligata. L’incontro, organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si è tenuto a Roma sabato 9 novembre presso la Città del gusto del Gambero Rosso, con il patrociniodell’Associazione ...

Da Lamezia a Roma su un velivolo dell’Aeronautica - neonato in fin di vita al Bambino Gesù : Un neonato di tre giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Lamezia a Ciampino con un velivolo dell’Aeronautica Militare. Il bimbo è stato imbarcato su un Falcon 900 del 31esimo Stormo di Ciampino all’interno di una speciale culla termica e sotto il controllo costante di un’equipe medica specialistica ed è arrivato al Bambino Gesù.Continua a leggere

Bambino Gesu’ - al via la nuova edizione di “Dottori in corsia” : E’ stata presentata questa mattina nella sede RAI di viale Mazzini, a Roma, la nuova edizione di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” la docu-serie che racconta le storie dei piccoli pazienti dell’Ospedale, delle loro famiglie, dei medici e dei professionisti impegnati nella quotidiana ricerca della guarigione. Otto puntate che andranno in onda su RAI 3 a partire da sabato 16 novembre. Nel corso ...

Aeronautica - Sardegna : bimba di un giorno trasportata d’urgenza al Bambino Gesù di Roma : Si è da poco concluso il volo del Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato una bambina di appena un giorno in imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da Alghero a Ciampino, si è concluso con il ricovero della piccola paziente nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a ...