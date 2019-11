TASSE IMPRESE E PARTITE IVA | ' LUNEDÌ NERO' Sanzioni per ritardi o mancato versamento

TASSE - arriva il giorno “nero” : imprese e partite Iva pagano 27 miliardi : Lunedì 18 novembre le imprese e il popolo delle partite Iva dovranno sborsare quasi 27 miliardi di euro tra il versamento...

“Sulle imprese solo pregiudizi e TASSE" - dice Bonomi : È molto severo il giudizio sul governo di Carlo Bonomi, il presidente di Assolombarda, che in un'intervista a la Repubblica sostiene che su plastic tax, sugar tax, con la botta sulle auto aziendali, la storia senza fine dell'Alitalia e la crisi dell'Ilva, “la costante è la totale ignoranza della situazione generale dell'economia, delle necessità delle imprese e degli effetti che provvedimenti avventati produrranno sull'Italia e le sue fragili ...

Manovra di TASSE? Ecco i numeri : colpite banche - assicurazioni - imprese della plastica e delle bibite dolci - concessionari e petrolieri : La legge di Bilancio per il 2020 è o non è “la Manovra delle tasse“? Da giorni il premier Giuseppe Conte zittisce le polemiche ricordando che eviterà il temuto aumento dell’Iva per 23 miliardi e va quindi considerata la finanziaria che “ha operato il taglio di tasse più cospicuo degli ultimi anni”. A ben guardare nuove imposte e aumenti ci sono: ammonta a circa 5,8 miliardi il gettito aggiuntivo che arriverà nelle casse ...

Dopo le imprese Trump studia un nuovo taglio alle TASSE per la classe media : Finito l’effetto spinta della riduzione delle imposte corporate, il presidente accelera per presentare un suo nuovo piano di tagli fiscali nell'anno delle elezioni e intercettare i voti della classe media

Piccole imprese - Conte : “Burocrazia toglie il sonno - in arrivo codici per semplificare. In manovra profluvio di TASSE? Propaganda falsa” : “C’è una certa Propaganda che descrive la manovra come profluvio di balzelli e nuove tasse che colpiscono categorie come la vostra. Basta ripetere delle affermazioni per renderle vere e questo mi dispiace. Si dice che il governo vuole colpire voi, partite Iva e professionisti. Falso. Si afferma che abbiamo tassato il contante. Falso. Si afferma che abbiamo tassato acqua minerale e merendine. Falso. Che abbiamo tassato la benzina. ...

TASSE al posto di investimenti. Le imprese : «Dittatura green» : Tra le imprese la rabbia monta. I produttori del settore sono imbufaliti. Ed è un eufemismo. I telefoni della Confindustria, delle medie imprese della Confapi e di tutte le altre...

Palermo : Confcommercio 'meno TASSE per imprese danneggiate da cantieri' (2) : (AdnKronos) - Di Dio sottolinea come la situazione sia diventata ancora più critica dopo l’apertura a inizio di ottobre dell’ennesimo cantiere che riguarda tutta la zona adiacente a piazza Ruggiero Settimo. "Già nel 2015, all’inizio dei primi cantieri, avevamo avanzato analoga proposta che però è st

Palermo : Confcommercio 'meno TASSE per imprese danneggiate da cantieri' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Speciali "esenzioni" in materia di imposte e tasse per le imprese colpite "dai pesanti disagi causati dai cantieri aperti per la realizzazione dell’anello ferroviario e del collettore fognario" di Palermo. Ad avanzare la proposta al Comune è Confcommercio Palermo. "Alle

Terremoto 2009 - restituzioni TASSE - Marsilio a Bruxelles per sostenere ragioni imprese cratere : L'Aquila - In previsione del tavolo tecnico che si svolgerà a Bruxelles con i dirigenti della Commissione per la Concorrenza, al quale parteciperanno il Capo di Gabinetto del Ministro agli Affari UE, cons. Fabrizio Lucentini, e il Coordinatore della sezione Aiuti di Stato della Rappresentanza permanente della Repubblica Italiana presso l'UE, dott. Enzo Marongiu, il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, in questi ...