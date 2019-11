Rifiuti | Costa | ‘disponibili ad affiancare la regione al tavolo tecnico su Cava Alma’

Regno Unito - la plastica nascosta di Halloween : solo i costumi producono 2mila tonnellate di Rifiuti - come 83 milioni di bottiglie : Anche in Regno Unito Halloween fa paura, soprattutto all’ambiente: solo i costumi producono duemila tonnellate di plastica, l’equivalente di 83 milioni di bottiglie di Coca Cola, più di una a testa per ogni persona che vive in Uk. Lo dice uno studio – riportato dalla Bbc – svolto dalle due organizzazioni di beneficenza Charities Hubbub e The Fairyland Trust, che hanno esaminato 324 capi d’abbigliamento venduti da 19 ...

Legge Salva Mare approvata alla Camera : 242 a favore - si astengono Lega - Fi e FdI. Costa : “Primo passo per liberare acque dai Rifiuti” : La Camera approva la Legge Salva Mare. Con 242 voti a favore e 139 astenuti (Forza Italia, Lega, e Fratelli d’Italia) il testo che adesso passerà all’esame del Senato si pone l’obiettivo di favorire la raccolta dei rifiuti e in particolare della plastica in Mare e nelle acque interne, come fiumi e laghi, assimilandoli ai rifiuti urbani con tanto di riciclaggio delle plastiche raccolte. La proposta introduce delle disposizioni ...

Rifiuti : Costa - ‘no a nuovi termovalorizzatori in Sicilia’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “A proposito dell’ipotesi di costruire nuovi inceneritori in Sicilia, vorrei ribadire che la strada è sbagliata. Servono impianti alla regione ma quelli che aiutano a differenziare e a riciclare”. Così in una nota il ministro dell’Ambiente Sergio CostaPer il ministro, “servono impianti per l’organico, che costituisce la frazione più importante dei Rifiuti prodotti. Servono ...

Rifiuti : Costa - ‘rogo Caserta atto criminale - intervenire controllando filiera’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Non esiste al mondo che vada a fuoco un impianto pubblico di stoccaggio dei Rifiuti, soprattutto ora che lì transitavano flussi straordinari a causa del blocco di Acerra. Ed è il secondo rogo nello stesso impianto in un anno. C’è una norma dello Stato, la norma Sibilia, che impone a tutti gli impianti di stoccaggio dei Rifiuti l’approvazione e la realizzazione di piani di emergenza interni ed ...