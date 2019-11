Imu alla Chiesa e nuovo ecobonus | così il M5s vuole cambiare la legge di bilancio

Il Segreto - spoiler 17 novembre : RaImundo proibisce alla moglie di nuocere al Santacruz : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ha conquistato milioni di telespettatori. Gli spoiler della puntata in programma domenica 17 novembre, su Canale 5, rivelano che Raimundo Ulloa non appoggerà le intenzioni bellicose della moglie Francisca, contro Severo Santacruz. Gli abitanti di Puente Viejo, invece, organizzeranno una proiezione cinematografica per raccogliere soldi da donare a Elsa ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel e Leclerc davanti a tutti nelle FP2 - Verstappen terzo. Via alla sImulazione del passo gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: 1’13″5, 1’13″6 per Leclerc che però sta girando con gomme medie, mentre Vettel girerà con le soft. Buon inizio comunque per Charles. 20.08: Problemi al motore della Toro Rosso di Gasly, fermo in questo momento. Virtual Safety Car! 20.06: 1’13″2 e 1’13″4 per Bottas ed Hamilton con gomme soft. Ora vedremo cosa faranno le due Rosse sul passo ...

Rugby - Mondiali 2019 : Inghilterra - maxImulta per la risposta alla haka degli All Blacks : L’Inghilterra ha iniziato a vincere la semifinale contro gli All Blacks sabato prossima fin da prima del fischio iniziale. Quando, dopo gli inni nazionali, la Nuova Zelanda si è schierata per la tradizionale haka. La danza di guerra che deve spaventare gli avversari i quali, di norma, la osservano immobili dall’altra parte del campo. Non quello, invece, che è successo sabato scorso. Eddie Jones, infatti, ha messo in scena ...

Il sesto campionato della Farming SImulator League si terrà alla Paris Games Week e metterà in palio €12.000 : A una sola settimana di distanza dal lancio di Farming Simulator 19 Platinum Edition, GIANTS Software e Focus Home Interactive sono lieti invitare i giocatori e i fan di questa celebre saga nello stand esports della Paris Games Week 2019 in occasione del sesto campionato della Farming Simulator League. La Paris Games Week è l’evento gaming più importante dell’anno in ...

Treno a fuoco in una galleria in Campania - passeggero lancia l’allarme : la Protezione Civile sImula un incidente per un’esercitazione : Un passeggero del Regionale 37579 Rocca D’Evandro – Venafro si accorge della presenza di fumo nella prima vettura del Treno e aziona il freno di emergenza. Il convoglio si ferma nella galleria Annunziata Lunga nel tratto di linea tra Vairano e Venafro e il personale ferroviario, dopo avere fatto allontanare i viaggiatori in altri vagoni, prova a spegnere con gli estintori di bordo un principio d’incendio che si è sviluppato nel ...

Se la regina Elisabetta «rImuove» le foto di Meghan e Harry dalla scrivania : La regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta e le foto sulla scrivaniaLa regina Elisabetta II è solita ...

Cosa prevede la proposta del M5s per far pagare l’Imu alla Chiesa : Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge con cui punta a recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 e, allo stesso tempo, evitare che l’Imu sugli immobili religiosi sfruttati commercialmente venga elusa. La norma obbligherebbe le società religiose a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno, che in caso di falso ne risponderebbe personalmente con una detenzione dai 3 ai 5 anni.Continua a ...

Call of Duty : Modern Warfare già nelle mani di alcuni giocatori : Activision al lavoro per rImuovere i video gameplay dalla rete : Activision sta lavorando per eliminare il materiale gameplay di Call of Duty: Modern Warfare da Internet, mentre copie del gioco stanno arrivando ai clienti prima della data di uscita ufficiale.Durante il fine settimana era stato riferito di come la community di Call of Duty si stava preparando agli spoiler sulla campagna dopo che alcune copie di Modern Warfare erano già nelle mani di qualcuno.Ora, a pochissima distanza dall'uscita ufficiale del ...

Gianluca Vacchi balla 'clavala'/ Video - sImula un amplesso al suono di 'Martellala' : Gianluca Vacchi si scatena a suon di 'clavala' ovvero 'Martellala' nel nuovo Video postato su Instagram. Nasceranno nuove polemiche?

Palermo : sImulazioni e tecniche di soccorso - 80 studenti alla scoperta della Protezione civile (2) : (Adnkronos) - I ragazzi hanno avuto l'opportunità di visitare la sala della Protezione civile, hanno partecipato a una simulazione di emergenza e assistito alla messa in pratica delle tecniche di primo soccorso. Hanno inoltre potuto visitare e scoprire il funzionamento della tenda Nbcr, una tenda di

