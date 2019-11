Curon | la nuova serie Netflix | uscita | trama | storia e cast

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) C'è anchetra leitaliane annunciate dain primavera. Più che unaun «supernatural drama». Mentre a settembre era stato rilasciato un teaser, da poco è stato confermata la notizia delle riprese in corso in Alto-Adige, trae Bolzano, mentre sono state diffuse alcune immagini dal set e alcune anticipazioni ufficiali dellaitalianadiretta Fabio Mollo e Lyda Patitucci. «», quando arriva in streaming Non è ancora stata definita una data, ma è ufficiale che i sette episodi disaranno disponibili sunel 2020, nei 190 paesi in cui il servizio è attivo. «», lavera e laScritta da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, e Tommaso Matano con la supervisione di Ezio Abbate (Suburra), laintreccia realtà e finzione, dove la ...

NetflixIT : Alcuni segreti iniziano a emergere. Ecco in esclusiva le foto dal set di Curon, la nuova serie originale Netflix. - Roxanne40190151 : RT @NetflixIT: Alcuni segreti iniziano a emergere. Ecco in esclusiva le foto dal set di Curon, la nuova serie originale Netflix. https://t.… - GlobeStylesMag : Curon Netflix: il supernatural drama, la nuova serie originale -