Caso Elmas | il CT della Macedonia attacca | ”Società poco corretta”

Fonte : calciomercato.napoli

(Di lunedì 18 novembre 2019), il CT: ”Societàcorretta”. L’allenatore non è d’accordo con la decisione di ADL Ultime notizie Calcio Napoli – Le acque in casa Napoli continuano ad essere agitate. L’ultimoa far discutere è stato quello delle dichiarazioni non autorizzate (causa silenzio stampa in vigore) che ha rilasciato Eljif… L'articolo, il CT: ”Societàcorretta” Calciomercato Napoli.

cmdotcom : Caso #Elmas, la risposta del CT macedone: '#Napoli scorretto' - ElvyAres : RT @minfluer: Poi ci domandiamo perché la #Juve vince? Guardate come ha gestito il caso Ronaldo e il Napoli il caso Elmas. Era necessario u… - ArchilocoFe1983 : Quando distribuivano il tempismo ed il senso di opportunità nel fare le cose, Piatek era assente.. Che dichiarazion… -