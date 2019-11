Valanga in val Martello a Bolzano Paura per i fiumi nel Centro-Sud | lunedì scuole chiuse 

Valanga in Val Martello : area isolata - case danneggiate e 20 evacuati : L’intera Val Martello è completamente isolata dal mondo esterno, nelle frazioni Martello di dentro e Selva (Waldberg) non vi sono né elettricità, né telefono. Il sindaco di Martello, Georg Altstätter, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la Valanga che ha colpito questa mattina il centro del paese. “La Valanga Eberhöfer – racconta il primo cittadino – nonostante i numerosi investimenti effettuati negli ...

Il maltempo non dà tregua : Valanga in Val Martello - allerta in Toscana : Giorgia Baroncini Da Nord a Sud il Paese è nella morsa del maltempo. valanga e strade chiuse in Alto Adige, al Centro i fiumi sono sorvegliati speciali. Grave un giovane a Roma Non vuole concedere alcuna tregua il maltempo che da giorni si sta abbattendo su tutta Italia. Da Nord a Sud neve e piogge stanno creando forti disagi con le città che stanno vivendo giornate di vera emergenza. Nelle prossime ore, ha annunciato Luigi Di Maio, ...

Valanga in val Martello a Bolzano Sale l’Arno a Firenze - paura in Toscana : allerta rosso a Pisa : Torna il caos neve in Alto Adige, 6.500 utenze senza corrente. Maltempo al centro: grave un giovane a Roma, sale l’Arno a Firenze e Pisa. Bomba d’acqua su Caserta. Chiusa l’autostrada del Brennero

Maltempo - caos neve in Alto Adige. Valanga tra le case in Val Martello : il video : In val Martello, alle 8.50 di domenica mattina, una Valanga si è abbattuta su una zona abitata. La Valanga ha danneggiato alcune case e sono in corso verifiche di eventuali dispersi. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare. Si tratta della cosiddetta Valanga ‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta ...

Nuova “Bomba” di NEVE sulle Alpi - Valanga tra le case in Val Martello : si cercano dispersi - l’impressionante VIDEO della slavina : Stamattina alle 08:50 un’enorme valanga si è abbattuta sulle case in val Martello, in una zona abitata e completamente isolata. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, e anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica. In val Martello e’ scesa la cosiddetta valanga ‘Eberhoefer’, che in passato e’ stata gia’ oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa ...

Il Maltempo flagella l'Italia : Valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

Valanga nel nord Italia : tante le case danneggiate. 6500 utenze senza elettricità : cosa è successo : In val Martello, alle 8.50, una Valanga si è abbattuta su una zona abitata. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica. La val Martello attualmente è isolata. Come riferisce Rai Suedtirol, che si è messa in contatto con il sindaco Georg Altstaetter, la Valanga ha leggermente ...

Valanga in Val Martello : massa di neve e alberi sradicati si abbatte sulle case [FOTO] : In Val Martello una Valanga si è abbattuta questa mattina su una zona abitata: al momento risulterebbero danneggiate alcune case ma non ci sarebbero feriti. E’ scesa la cosiddetta Valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. La massa di neve, secondo prime informazioni, non ha provocato vittime. La slavina ha ...

Bufera di neve in Alto Adige - Valanga si abbatte su zona abitata : 6500 persone senza elettricità : Bufera di neve in corso in Trentino Alto Adige, dove questa mattina il maltempo ha creato anche una valanga che si è abbattuta su una zona abitata in val Martello che ha sfiorato le case. Scuole chiuse domani, lunedì 18 novembre, in tutta l'area e strade vietate alla circolazione, per un totale di 30 tra provinciali e statali.Continua a leggere

Valanga in val Martello a Bolzano : case danneggiate - verifiche in corso : Torna il caos neve in Alto Adige, 6.500 utenze senza corrente. Maltempo al centro: grave un giovane a Roma, sale l’Arno a Firenze e Pisa. Bomba d’acqua su caserta

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : Valanga in Val Martello - chiusi passi e strade montane : Intense nevicate in Trentino Alto Adige. In Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come ...

