Usa,stermina la famiglia e si suicida

Uccide la moglie e spara ai 4 figli,ne uccide 3, poi si toglie la vita. La strage è stata compuita a San Diego da un uomo separato dalla moglie. Solo 24 ore prima lei aveva ottenuto una ingiun ingiunzione restrittiva nei confronti del marito che però non ha fermato la furia omicida. L'uomo si è recato a casa della donna sabatondo la.La moglie e il figlio di 3 anni sono morti sul posto. Gli altri due figli sono deceduti in ospedale Un quarto figlio è stato operato ma non si conosce l'esito dell'intervento.(Di domenica 17 novembre 2019)