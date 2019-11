Tu Si Que Vales | Sabrina Ferilli in lacrime | “Immagino che loro saranno felici di tornare

Ascolti - vince Tu si Que Vales - 4 milioni per la serata dedicata a De Andrè su Raiuno : “Tù sì que vales” su Canale 5, giunto alla quinta puntata, conquista la prima serata del sabato con 5 milioni 427 mila spettatori totali e il 29,50%. Su Rai1 per “Una Storia da Cantare”, il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicato a Fabrizio de Andrè, ha conquistato 4 milioni 147 mila spettatori e uno share del 21.1%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 sono stati 1 milione 245 mila e uno ...

MotoGp – Valentino Rossi a Tu si Que Vales : Pierino46 porta il Dottore su Canale 5 [VIDEO] : Pierino conquista il pubblico di Tu si que vales: il cantastorie di Tavullia porta Valentino Rossi su Canale 5 E’ andata in scena ieri la quinta puntata Tu si que vales: tra i concorrenti che hanno regalato spettacolo ieri c’è stato anche Pierino46, il famoso cantastorie amico di Valentino Rossi. Pierino, dopo un ingresso che ha lasciato tutti senza parole, con addosso maglia e cappello dedicati al Dottore, ha subito messo in ...

“Scusate”. Tu sì Que Vales - Sabrina Ferilli in lacrime. L’abbraccio di Maria De Filippi dice tutto : Tu si que vales si conferma la trasmissione più amata del sabato. Grandi ospiti, divertimento e, qualche volta, lacrime di commozione. Come nel caso di Sabrina Ferilli che ieri non ha retto all’emozione e si è lasciata andare suscitando un applauso spontaneo da parte del pubblico. La ‘colpa’ è stata tutta degli Esteriore Brothers. I fratelli hanno raccontato la loro storia, una di quelle che tocca il cuore degli italiani. I quattro, emigrati in ...

Ascolti TV | Sabato 16 novembre 2019. Tú Sí Que Vales 29.5% - Una Storia da Cantare 21.1% : Tú Sí Que Vales - Sabrina Ferilli Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 4.147.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.427.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.245.000 spettatori pari al 5.4% di share e NCIS Los Angeles è stato seguito da 1.010.000 spettatori (5%). Su Italia 1 Madagascar 2 – Via dall’Isola ha intrattenuto 1.068.000 ...

“Incredibile! Sapete quanti anni ha?”. Tu sì Que Vales - l’abilità e l’eta del concorrente lasciano tutti senza fiato : Un’altra grande puntata ieri, quella di ‘Tu sì que vales‘ trasmessa sabato 16 novembre: per chi non l’avesse vista vi diciamo che la serata si è aperta con un numero straordinario. I protagonisti sono i brasiliani Edson e Leon, rispettivamente 55 e 85 anni. La loro esibizione, che già aveva sbalordito il pubblico di America’s got talent, mira a dimostrare che l’età non è altro che un numero. I due, che nella vita sono migliori amici, si sono ...

Tu Si Que Vales 2019 - giudici e Sabrina Ferilli in un percorso horror (Video) : Tu si Que Vales 2019 Melinda Colombari porta Sabrina Ferilli e i giudici in un percorso horror (Video) Un’esperienza da incubo per Sabrina Ferilli e 3 giudici, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerri Scotti con Teo Mammuccari rimasto in studio a osservare il tutto, nella puntata di sabato 16 novembre su Canale 5 di Tu Si Que Vales. Melinda Colombari accompagna i giudici in un’esperienza sensoriale tutta da vivere e che avrà dei risvolti ...

