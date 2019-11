Milan | ritorno di fiamma per Deulofeu? Le parole del suo agente potrebbero favorire il

Milan - possibile il ritorno di Deulofeu : l’agente dello spagnolo apre le porte ad un ritorno in rossonero : L’agente dell’esterno spagnolo ha parlato durante il Wyscout Forum, aprendo ad un suo ritorno al Milan Gerard Deulofeu potrebbe tornare al Milan, magari non nella prossima finestra di gennaio, ma qualcosa già si muove. Il club rossonero è alla ricerca di esterni offensivi, viste le scarse prestazioni di Rebic e Leao, dunque il nome dello spagnolo è sempre presente sulla lista di Maldini. Lapresse/Spada Adesso ci sono anche le ...

Ancelotti-Milan : pro e contro di un eventuale ritorno di Carletto sulla panchina rossonera : Negli ultimi giorni si vocifera a gran voce di un possibile ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella giornata di ieri, il tecnico di Reggiolo – indimenticato nel cuore dei tifosi rossoneri – potrebbe fare ritorno alla base nel 2020, a distanza di 12 anni dal suo addio, nel caso in cui Paolo Maldini dovesse restare nel suo ruolo di direttore tecnico dell’area sportiva. Milan, ...

Milan - Boga fa da sponsor per Ibrahimovic : potrebbe essere un grande ritorno in Serie A : Jeremie Boga ritiene che il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A vedrebbe ancora più persone interessarsi al calcio italiano, alla luce del fatto che il commissario MLS, Don Garber, ha accostato lo svedese al Milan. Ibrahimovic era già stato fortemente legato ad un trasferimento a Bologna, poiché la sua intenzione sarebbe quella di lasciare il Los Angeles Galaxy per tornare in Europa. E Boga, ex giocatore del Chelsea, che ora sta cercando di ...

Calciomercato - Juventus e Milan prenotano tre colpacci dal Napoli : ritorno per Genoa e Atalanta - tentazioni di Torino e Samp : Si sta giocando la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le rose non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie delle ultime ore. Juventus – La Juventus potrebbe approfittare della grande tensione in casa ...

Milan : il ritorno di Ibrahimovic è ancora possibile? : Le parole di Don Garber, commissioner della Mls, hanno fatto sognare i tifosi del Milan. Ma il ritorno di Ibrahimovic

Milan - il retroscena "ammazza-Pioli" : Romagnoli e spogliatoio in pressing per il ritorno di Gennaro Gattuso : retroscena incrociati sul sempre più disastrato Milan. retroscena che riguardano la panchina e la successione a Marco Giampaolo. La prima ricostruzione arriva da L'Equipè, quotidiano sportivo di Parigi, secondo cui Claude Puel, francese di 58 anni ora tornato in panchina con il Sant'Etienne, era sta

Milan - Ravezzani : 'Romagnoli avrebbe detto a Maldini di volere il ritorno di Gattuso' : Secondo il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, il capitano del Milan Alessio Romagnoli avrebbe detto al direttore sportivo Paolo Maldini che la squadra avrebbe voluto il ritorno di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera. Marco Giampaolo è stato esonerato dai rossoneri dopo soli 111 giorni da allenatore del Milan, avendo perso quattro delle sue prime sette partite. All'epoca diversi nomi sono stati accostati alla panchina ...

Calciomercato Milan - per Marca : 'Ibrahimovic vicino al ritorno in rossonero' : Zlatan Ibrahimovic ha scatenato una serie di rumors di mercato da quando ha affermato che lascerà la MLS, ma secondo 'Marca.com', lo scenario più probabile è che l'attaccante svedese tornerà al Milan. Sempre secondo la testata spagnola, la dirigenza rossonera accetterebbero di buon grado il ritorno di Ibra a Milano. Ciò che comunque sembra chiaro è che lo svedese metterà fine alla sua permanenza negli Stati Uniti, l'attaccante vuole lasciare i ...

ULTIM’ORA Sky – Serie A - clamoroso ritorno : ha detto sì al Milan! Le ultime sul nuovo allenatore rossonero : Esonero Giampaolo, contattato Spalletti che ha detto sì al Milan Novità sul futuro della panchina rossonera, il tecnico Spalletti ha accettato il progetto del Milan. Adesso resta da trovare la quadratura economica con l’Inter con cui Spalletti ha ancora un contratto fino al 2021. Sono già in corso i contatti tra la società rossonera e quella nerazzurra per trovare un’intesa. In caso di esito positivo, Spalletti dovrebbe ...

L’atteso ritorno di Eric Clapton in Italia nel 2020 : biglietti in prevendita per i concerti di Milano e Bologna : Sono due le tappe del tour Italiano di Eric Clapton. Il musicista tornerà in Italia nel 2020 per due appuntamenti in programma rispettivamente a Milano e a Bologna. Il 6 giugno 2020 il concerto si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 sarà la volta dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La notizia giunge oggi per la felicità dei fan nostrani di Eric Clapton che torna in concerto in Italia dopo anni di ...

Il ritorno dei Nada Surf in Italia nel 2020 - un unico concerto a Milano : biglietti in prevendita : L'ultimo album della band risale al 2016, You Know Who You Are, e nello stesso anno sono passati dal nostro Paese con due show: a quattro anni di distanza, il ritorno dei Nada Surf in Italia sarà uno degli appuntamenti da segnare in agenda per gli amanti della band americana che col suo alternative rock ha conquistato l'Europa. La band di Always Love, Popular, Inside of Love ed altre meravigliose ballate sognanti, malinconiche ed ...

SCIOPERO MilanO ATM - 27 SETTEMBRE/ Ritorno alla normalità? 'Tram fuori servizio' : SCIOPERO Atm MILANO 27 SETTEMBRE: circolazione ripresa? L'azienda tranquillizza gli utenti ma non mancano le segnalazioni 'Tram ko'.

Belotti ribalta il Milan - ritorno alla vittoria per il Torino : Belotti ribalta il Milan. Nel posticipo del turno infrasettimanale i rossoneri vengono travolti nella ripresa.

Calciomercato - duello Juve-City : ritorno di fiamma per Samp e Genoa - scambio Milan-Torino : Novità nelle ultime ore di Calciomercato, i club si muovono con l’intenzione di rinforzarsi in vista delle prossime sessioni, interessanti indicazioni che riguardano i club di Serie A e non solo. Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ l’entourage del calciatore lavora al rinnovo coi ‘citizens ma ...