Michele Guardì a TvBlog | Con Antonello Falqui ho capito cos' è la televisione

Monica Setta a LaNostraTv : “Lavorare con Michele Guardì era il mio sogno” (INTERVISTA) : E’ in TV su Rai1 nel fine settimana, dando il buongiorno agli italiani ogni sabato e domenica: stiamo parlando di Monica Setta, conduttrice della nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia in coppia con Tiberio Timperi, partita il 14 settembre scorso e riscuotendo da subito un grande successo. Già padrona di casa di numerosi altri programmi televisivi, come Domenica In, Il Fatto del Giorno, Peccati i sette vizi capitali, Solo per Amore e ...