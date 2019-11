Nicola Pietrangeli | serie di gaffe a Vieni da me Caterina Balivo costretta a

Vieni da me - Nicola Pietrangeli e l’amore con Licia Colò : Nicola Pietrangeli, storico tennista e conduttore tv, è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda giovedì 14 novembre. Nel salotto del talk show pomeridiano di Rai 1 l’uomo, 86 anni, ricorda i momenti più gratificanti della propria carriera sportiva ma anche qualche aneddoto curioso, come la richiesta di posare senza veli. “In Australia, l’equivalente di Playboy femminile, ci chiese di posare nudi, ci hanno ...