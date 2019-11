Le notizie del giorno – Lo sceicco interessato al Napoli | il retroscena shock di

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ledel– “Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, però, ricevo un sms dal team manager, l’ex arbitro Romeo: ‘Tu non vieni’. Motivazioni e spiegazioni, zero. Elliott subentra al cinese, a fine luglio Leonardo e Maldini prendono il posto di Mirabelli ereditando anche la mia situazione. Leonardo in qualche modo mi rassicura e da quel momento smetto di essere considerato a disposizione. Mi fanno allenare da solo, da solo o insieme a Halilovic. Giusto al torello partecipo. Nelle partitelle tra la prima squadra e le riserve o la Primavera gioco sempre con le seconde e vengo ...

TeresaBellanova : Seguo con apprensione le notizie sul maltempo dal Sud Italia. Ancora una volta verifichiamo la fragilità dei nostri… - Agenzia_Ansa : #12novembre Giornata del ricordo delle 19 vittime italiane morte a #Nassiriya in #Iraq: la più grave tragedia per… - Agenzia_Ansa : Insulti a scuola perché #nero ma la maestra non interviene perché era solo uno scherzo. Succede in una #scuola di… -