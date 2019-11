Volley | SuperLega 2019-2020 | quinta giornata Civitanova sempre in testa | Modena e Trento

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - Civitanova e Modena : vittoria e punteggio pieno - Trento batte 3-1 Piacenza. Si sbloccano Sora e Monza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di Superlega. Buonanotte 22.37: La sorpresa di serata è Sora che vince 3-0 a Vibo e si aggiudica la sua prima partita in campionato come Monza che batte 3-1 Ravenna in rimonta 22.35: Si chiude qui la serata di Superlega. Benissimo Civitanova a Verona, Modena, pur con qualche sofferenza, batte 3-0 Latina. ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - c’è il turno infrasettimanale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. turno infrasettimanale estremamente scoppiettante, si incomincia questa sera con cinque partite mentre domani toccherà a Perugia che sarà ospite di Padova. Si preannuncia una bella sfida a distanza tra le big del torneo, in ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : quinta giornata. Civitanova rischia a Verona - Modena e Trento in casa - Perugia per il riscatto : Non c’è davvero un attimo di sosta per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: si gioca con un ritmo incessante ogni tre giorni e sarà così fino a inizio dicembre. Spazio a un nuovo turno infrasettimanale, tra il 16 e il 17 novembre si giocherà la quinta giornata che non prevede big match ma che sarà molto importante in ottica classifica generale. La capolista Civitanova, reduce dal successo nello scontro diretto ...

Calendario Superlega Volley 2019-2020 - c’è il turno infrasettimanale! Date - programma - orari e tv : La Superlega 2019-2020 torna subito in campo, il massimo campionato italiano di volley maschile non conosce tregua e ci aspetta un turno infrasettimanale davvero scoppiettante: tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre andranno in scena sei partite valide per la sesta giornata assolutamente da non perdere. Le quattro big si sfidano a distanza: Civitanova farà visita alla sempre insidiosa Verona, Perugia dovrà prendere con le pinze la trasferta di ...

Volley - i migliori italiani della quarta giornata di Superlega. Zaytsev e Juantorena sempre sugli scudi. Che bravi i centrali di Padova! : Cinque partite più una nella quarta giornata di campionato con Civitanova-Perugia, anticipo dell’11ma, ad aggiungersi, come sfida più attesa, ad un programma ben nutrito. Tanti gli italiani protagonisti, dai più attesi, Zaytsev e Juantorena, tanto per fare due nomi, fino ad arrivare a qualche outsider, che ormai non può più essere considerato tale, come i centrali di Padova, sempre più protagonisti. I migliori italiani della quarta ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : Civitanova batte Perugia nel big match! Lube in testa - Modena risponde - sorride Piacenza : Domenica rovente per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la quarta giornata e soprattutto l’attesissima Civitanova-Perugia, anticipo dell’undicesimo turno. La Lube ha mandato in visibilio l’Eurosuole Forum imponendosi per 3-1, quinta vittoria consecutiva per i Campioni d’Italia che zittiscono i Block Devils nella rivincita ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - bene Padova e Latina - Piacenza supera Vibo Valentia al tie-break. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA, RISULTATI E CLASSIFICA 20:53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della sesta giornata della Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:51 La classifica aggiornata vede in testa Civitanova con 15 punti e una partita in più, seguono Modena con 12 punti e Trento con 11, Perugia, nonostante un turno in più sulle gambe è ferma a ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - bene Padova e Latina - Piacenza-Vibo Valentia va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 20:39 Piacenza-Vibo Valentia 8-5: i padroni di casa vanno al cambio di campo in vantaggio di tre punti. 20:37 Piacenza-Vibo Valentia 6-4: Stankovic è sempre una vecchia volpe. 20:35 Piacenza-Vibo Valentia 4-3: naturalmente il vantaggio dura poco e gli ospiti stanno forzando al servizio. 20:33 Piacenza-Vibo Valentia 4-1: parziale di 3-0 e ...