Infortunio Salah | la nota dell’Egitto | niente Nazionale per l’asso del Liverpool

Infortunio Salah - l’esito degli accertamenti per l’attaccante del Liverpool : Infortunio Salah – Continua il percorso netto del Liverpool in Premier League, la squadra di Klopp è la netta favorita alla vittoria finale, le ultime ore sono state invece di preoccupazione per le condizioni dell’attaccante Salah , uscito malconcio dalla sfida di campionato contro il Leicester. Gli ultimi accertamenti hanno confermato per il calciatore una distorsione alla caviglia, l’egiziano è in dubbio per il big match ...

Infortunio Salah - ore di ansia in casa Liverpool : i dettagli : Infortunio Salah – Sono ore di ansia in casa Liverpool per le condizioni dell’attaccante Salah. Nella giornata valida per la Premier League successo nel finale contro il Leicester, 2-1 il risultato finale tra mille polemiche per il rigore fischiato ai Reds in pieno recupero e trasformato Milner. Ma c’è preoccupazione per le condizioni dell’egiziano, il calciatore costretto al cambio nel finale per un problema ...