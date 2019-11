' Frozen 2 - Il segreto di Arendelle' in arrivo nei cinema il 27 novembre

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Mercoledì 27sbarcherà neiitaliani "2 - Ildi", il tanto richiesto sequel targato Disney, diretto dal duo Chris Buck e Jennifer Lee, sulla sceneggiatura di Allison Schroeder. In queste settimane di attesa, molti fra i fan si domandano cosa succederà ai beniamini della favola targata Disney più amata negli ultimi anni.2, è attesa per l'uscita al2 sarà un lungometraggio più articolato rispetto al primo, con una storia più elaborata e una grafica ancora più accattivante, destinato quindi a diventare il nuovo tormentone per i mesi futuri. Però molte curiosità si accentuano, anche perché alcune questioni sarebbero rimaste in sospeso in1. Cosa farà adesso Elsa, che ha scoperto che l'amore è la chiave di tutto? Ci saranno vicende sentimentali al centro della nuova storia? Scoprirà anche Anna di avere dei poteri speciali? ...

