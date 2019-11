RISULTATI SERIE C | CLASSIFICA Diretta gol live score | tutti in campo | si gioca!

RISULTATI SERIE A - 12^ giornata : si giocano le gare delle 15 - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : i parziali delle gare delle 15 : la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. In ...

RISULTATI SERIE A - 12^ giornata : si gioca Cagliari-Fiorentina - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...

RISULTATI SERIE A - classifica/ Diretta gol live score - 12giornata - 10 novembre - : Risultati Serie A, classifica: Diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 10 novembre, e che completano la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE C - classifica/ Diretta gol live score delle partite - 10 novembre - : Risultati Serie C e classifica: la Diretta gol live score delle partite in programma nei tre gironi per la 14giornata, oggi domenica 10 novembre,.

RISULTATI SERIE A Basket – Pesaro-Trento termina all’overtime : i ragazzi di coach Brienza sorridono : Trento trionfa all’overtime: Pesaro ko nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A di Basket L’ottava giornata del campionato italiano di Serie A di Basket è iniziata con un anticipo spettacolare. Pesaro e Trento hanno disputato un match che ha regalato uno show unico questa sera. I padroni di casa hanno iniziato col piede sbagliato la sfida, chiudendo il primo set sotto di 10 punti, la svolta è arrivata dopo la ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : RISULTATI e classifica della sesta giornata. Orizzonte solo in vetta : C’è l’Orizzonte Catania a guidare il campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. La compagine siciliana si impone anche nel sesto turno e resta a punteggio pieno, con tre lunghezze di vantaggio sulla SIS Roma: successo per le catanesi nel big match con il Plebiscito Padova al termine di un incontro equilibratissimo chiuso sul 10-9. Vincono anche le capitoline. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica ...

RISULTATI SERIE B - CLASSIFICA/ Diretta gol : colpo del Pescara ad Empoli! Live score : RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA e Diretta gol Live score delle partite in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : l’Empoli cede al Pescara : la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. In ...

RISULTATI SERIE A - classifica/ Diretta gol : Torino rinasce - ora l'Inter! Live score : Risultati Serie A, classifica e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE C - 14^ giornata : il programma completo e le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Si scende in campo per la quattordicesima giornata di Serie C. Un turno che si preannuncia scoppiettante. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A il Monza riceve la Carrarese. Nel girone B il Cesena ospita la Reggiana, nel girone C la Vibonese riceve il Rieti. Domenica il resto del programma dei tre gironi. Il Renate è ospite del Lecco, interessante sfida tra Padova e Sudtirol, la Reggina ...

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : tonfo Perugia - la Juve Stabia ferma la capolista : la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. In ...

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Diretta gol : in campo a Brescia! Live score : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B - CLASSIFICA/ Diretta gol : tutti in campo - si gioca! Live score : RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA e Diretta gol Live score delle partite in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.