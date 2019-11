Iraq | chi sono i 5 militari italiani feriti nell’attentato | ecco i nomi

Iraq - attentato a Kirkuk : 5 militari italiani feriti - 3 gravi. Uno rischia perde gamba MAPPA : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti nel nord del Paese, nei pressi di Kirkuk, lo apprende l'Ansa da fonti della Difesa. Per uno di loro...

Iraq - Ali Adnan in piazza a Baghdad con i manifestanti : porta il cibo a chi protesta : Nella vita di Ali Adnan non c'è solo il calcio. L'ex tornante sinistro di Udinese e Atalanta, dopo aver terminato la sua stagione in Mls con i Vancouver Whitecaps, è tornato nel suo Paese d'origine, l'Iraq, per prendere parte alle manifestazioni in piazza a Baghdad contro le politiche del primo mini

“Abu Bakr al Baghdadi morto” : dalla prigionia in Iraq all’Isis - chi è il ‘Califfo’ islamista in fuga da 5 anni e dato per ucciso in diversi raid : Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abu Bakr al Baghdadi in realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del ...

Iraq - "Dimostranti uccisi da cecchini" : 12.53 Colpiti alla testa da pallottole di cecchini decine degli oltre 100 uccisi negli ultimi giorni in Iraq, durante la repressione governativa delle proteste per il carovita e la corruzione. E' il dato che emerge dai rapporti preliminari di attivisti e organizzazioni per i diritti umani iracheni, citati oggi dai media, sulle violenze scoppiate una settimana fa e proseguite fino a domenica sera a Baghdad e in altre città del sud del Paese. I ...

Arabia Saudita-Iran : partiti dall’Iraq gli attacchi agli impianti petroliferi : Arabia Saudita-Iran: partiti dall’Iraq gli attacchi agli impianti petroliferi Emergono nuove verità riguardo l’ultima puntata dello scontro che oppone Iran e Arabia Saudita. Sarebbero partiti dalle basi di Hashd al-Shaabi, in Iraq meridionale, gli attacchi contro le installazioni petrolifere saudite dello scorso sabato. Questo almeno è quanto riporta il portale Middle East Eye, che cita fonti riservate dei servizi iracheni. Per le ...