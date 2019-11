Valentina Dallari diserta una serata da dj in Abruzzo Il proprietario del locale | “Ha

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sabato sera era in programma un evento attesissimo nell’più arcigno e più vero, a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una“cena&disco” nel“I Monelli”: “ospite a sorpresa”, propagandavano come se non ci fosse un domani i social network,, “una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne“. Solo che la 26enne bolognese dalla frangetta killer non si è mai presentata al party. “Ha rubato i soldi ed è scappata via” ha denunciato, su Instagram e pare pure per vie legali, Ivan Iacutone, l’agente abruzzese che l’aveva scritturata. Questo il racconto dell’impresario, a suo dire gabbato dall’ex tronista. “Si è presentata all’hotel prestabilito. Messa al corrente di tutto, le è stato dato vitto, alloggio e tutto il ...

