Rimini | 42enne ricoverato cade dal letto e muore | aperta inchiesta

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Federico Garau Distrutti dalla perdita, i parenti della vittima sono più che mai determinati a risalire alle cause del decesso. Operato alla testa, Maurizio Romagnoli stava seguendo un programma di fisioterapia e le sue condizioni erano buone: caduto mentre veniva trasferito sul proprio, ha battuto la testa ed è morto pochi giorni dopo per una grave emorragia cerebrale Ritenuti responsabili della morte di un paziente di 42 anni, un fisioterapista ed una dottoressa impiegati in una clinica privata dirisultano ora indagati per omicidio colposo. Maurizio Romagnoli, questo il nome della vittima, era originario di Città di Castello, ma da tempo risiedeva a Pieve Santo Stefano (Arezzo). Il decesso si è verificato lo scorso 3 ottobre, ma secondo i magistrati le cause sarebbero da ricercare in quanto accaduto qualche giorno prima, ovvero il 30 di settembre.

