Nürburgring - L' Audi RS Q8 sigla il nuovo giro record tra le Suv - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 7 novembre 2019) Grazie a unpubblicato online è stata diffusa la notizia delottenuto al Nurburgring dall'. La RS Q8, non ancora presentata ufficialmente al pubblico, ha infatti segnato un tempo di 7 minuti, 42 secondi e 253 millesimi conquistando così il primato nella categoria dei suv, a scapito della Mercedes-AMG GLC 63 S. A portare la vettura a questo traguardo è stato il pilota professionista Frank Stippler. 600 CV per la Suv. La RS Q8, che fino a oggi abbiamo visto solo attraverso le foto spia, debutterà entro breve tempo e dovrebbe adottare il V8 4.0 biturbo comune ai modelli, Porsche e Lamborgini. La potenza dovrebbe essere di 600 CV, pari alle recenti RS6 ed RS7. Su questa variante della sport utility di Ingolstadt assetto, pneumatici e impianto frenante saranno adeguati alle prestazioni, così come il pacchetto aerodinamico.

