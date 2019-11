LIVE Virtus Bologna-Ulm 92-91 | EuroCup basket in DIRETTA | vittoria al cardiopalma dei

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA!batte Ulm 92-91. 92-91 0/2 di Delia, preghiera lanciata in area di Guenther che si infrange sul ferro! 92-91 Brava laa far passare il tempo, 3” ancora e Delia ai liberi. 92-91 Hayes mandato in lunetta è freddo, 10” da giocare. 92-89 Fallo in attacco ingenuo di Delia, occasione d’oro per i tedeschi. 92-89 Antisportivo fischiato a Hayes, Teodosic glaciale. 15” sul cronometro. 90-89 Hayes che talento! Penetrazione paurosa fino in fondo e con fallo, poi segna il libero, 20” da giocare e tutto in bilico. 90-86 WEEEEEEEEMS!!! Anche lui sale di colpi, ma splendido l’assist di Markovic. 87-86 MARKOVIIIIIIIIIIIC!! Canestro da fermo da pazzo che manda in delirio ...

