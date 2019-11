Amici | data d’inizio e nuova classe | anticipazioni ufficiali e video

Omofobia a Pesaro : ventenne picchiato dal branco perché indossa una cAmicia leopardata : Uno studente di 20 anni che frequenta l'Università di Urbino è stato malmenato e minacciato con un coltello da un gruppo di 5-6 coetanei all'esterno di una discoteca: il branco si è accanito sulla vittima perché indossava una camicia leopardata. "Brutto fr... vattene sennò per te finisce male".Continua a leggere

Belen Rodriguez sbadata - festeggia per i dieci anni di carriera ma dimentica gli Amici storici : Attraverso un post dal suo account Instagram Belen Rodriguez, in occasione dei suoi dieci anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha ringraziato il suo staff storico. Nel rendere omaggio a chi...

Siria - gli islAmici filo-turchi uccidono la leader curda Hevrin Khalaf. Orrore : stuprata e lapidata : La morte della 35enne attivista curda Hevrin Khalaf potrebbe avere risvolti più sconcertanti di quanto preventivato. Fonti Siriane parlano anche di un possibile stupro perpetrato dai suoi aguzzini (probabilmente miliziani filo-turchi), prima della sua uccisione e della lapidazione finale. Inizialmen

Maria De Filippi su Amici celebrities : 'Conduzione era di Michelle - non sono andata via' : Molti telespettatori si stanno chiedendo per quale motivo Michelle Hunziker ha sostituito Maria De Filippi in merito alla conduzione della trasmissione 'Amici celebrities'. Questa è la domanda principale che si pongono i fan dopo essere venuti a conoscenza di questa sostituzione. La moglie di Maurizio Costanzo ha avuto modo di svelare i motivi che l'hanno portata a lasciare il ruolo di conduttrice di Amici celebrities grazie alla storia ...

Amici Celebrities : lite tra Emanuele Filiberto e Scarpati tagliata e non andata in onda : Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Amici Celebrities, spin-off del famoso talent show Amici di Maria De Filippi. Inoltre c'è da aggiungere che si trattava del primo appuntamento con Michelle Hunziker alla conduzione del programma televisivo. Secondo le ultime indiscrezioni, la puntata è stata ricca di colpi di scena, ma anche di mistero. Infatti, molti telespettatori si sono accorti che alcune parti ...

Elisabetta Canalis : un compleanno da urlo - circondata da Amici vip : Per Elisabetta Canalis una festa di compleanno da urlo (in tutti i sensi) Quella di ieri, per Elisabetta Canalis era una giornata speciale. L’ex velina di Striscia la Notizia compiva gli anni e per l’occasione i suoi amici hanno deciso di organizzarle una splendida festa a sorpresa. A mostrare ciò che è accaduto è stata […] L'articolo Elisabetta Canalis: un compleanno da urlo, circondata da amici vip proviene da Gossip e Tv.