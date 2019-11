Maltempo | allerta rossa in Liguria e disagi anche in Campania Nevica in Piemonte FOTO

Maltempo - in Liguria l’allerta diventa rossa. Neve sulle montagne in Piemonte : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni e allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Maltempo - allerta rossa in Liguria : esondazioni e strade chiuse. Nevica in Piemonte. FOTO : Piogge e temporali sull'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il Petronio, non ci sono stati danni a persone. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. A Sestriere caduti 20 cm di neve, primi fiocchi anche in Lombardia. AGGIORNAMENTI

Maltempo - esondazioni e strade chiuse in Liguria : allerta rossa nel Levante. FOTO : Piogge e temporali su tutta l'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il torrente, ma non ci sono stati danni a persone. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. Il sindaco di Sestri Levante ha invitato i cittadini a stare a casa

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria : allerta meteo diventa rossa : Situazione difficile in Liguria a causa della forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo in queste ore su gran parte dell’Italia. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio che è esondato. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.Continua a leggere

Maltempo - allerta rossa sul Levante ligure - arancione in 6 regioni : E' allerta rossa nel Levante ligure fino alle 23 di questa sera. E' aumentato il livello di criticità da Portofino a Sarzana per temporali ed esondazioni. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per il Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Sardegna

Maltempo : allerta della Protezione Civile : Forte vento, piogge e temporali. Durante la giornata di oggi un nuovo vortice atlantico raggiungerà il nostro Paese, tanto da spingere la La Protezione Civile a diramare allerta meteo arancione in ben sei Regioni. Bollino giallo in altre diciassette. L’avviso prevede precipitazioni diffuse e abbondanti, con temporali, rovesci e raffiche di vento su Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Umbria e ...

Maltempo - piogge in tutta Italia : allerta meteo arancione in 6 regioni : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte meteo nella maggior parte delle regioni d’Italia. In particolare, per la giornata di oggi 3 novembre, è allerta arancione in Liguria, Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna, ma il codice giallo è stato esteso a molte altre zone del Paese. (LE PREVISIONI) Situazione critica in ...

Maltempo - nubifragi e forti venti : scatta l'allerta in dieci regioni : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo - nubifragi e forti venti : scatta l'allerta in dieci regioni. Allagamenti in Liguria LE PREVISIONI : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo - temporali sull’Italia. Allerta meteo domenica : l’elenco delle regioni a rischio : La prima domenica di novembre è all'insegna del Maltempo. La Protezione civile ha diramato Allerta meteo in varie regioni. Pioggia e temporali interesseranno gran parte del Paese. Allerta arancione oggi su Campania, gran parte del Lazio e settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Allerta gialla in altre 17 regioni.Continua a leggere

Maltempo - nubifragi e forti venti : scatta l'allerta in dieci regioni LE PREVISIONI : Una nuova e intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali dell'Italia, dando luogo a un sensibile peggioramento, dapprima...

Maltempo - allerta meteo ad Avellino : rischi intorno ai torrenti : L’allerta meteo diramata dalla Regione Campania e dalla Protezione Civile coinvolge anche Avellino, con il capoluogo che rientra nel livello di allerta arancione. L’ente di Piazza del Popolo, tramite il Servizio di Protezione Civile ha delineato le zone della città maggiormente a rischio. Quella definita ad alta vulnerabilità è compresa tra il tratto stradale di Via Macchia che costeggia il fiume Fenestrelle, da Via Roma fino al ...

Maltempo Sardegna - piogge - temporali e vento : allerta meteo prorogata : piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il Maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il ...

Maltempo - nuovo forte peggioramento : le regioni coinvolte dall’allerta meteo : Liguria, gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, Puglia meridionale, versanti tirrenici-meridionali e ionici della Calabria e il settore occidentale della Sardegna le zone coinvolte dall'allerta meteo della Protezione Civile.Continua a leggere