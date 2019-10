Manovra | tassa su Gratta & vinci e lotterie Restano anche sugar tax e plastic tax

Conte in Umbria : "Sarà una Manovra redistributiva. Nessuna nuova tassa" : Il premier Giuseppe Conte e i leader di maggioranza sono oggi in Umbria, a Narni, per le battute finali in vista del voto regionale di domenica 27 ottobre. Un voto che vede il centrosinistra sfavorito contro il centrodestra unito a trazione leghista ma che in ogni caso secondo Conte non intaccherà le sorti del governo (altra cosa sarebbe forse una batosta in Emilia-Romagna). ...

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude la campagna elettorale a Terni, in vista del voto di domenica 27 ottobre in Umbria. E non risparmia critiche al governo: "Questa è una manovra senza fantasia, piena di micro tasse. È una manovra senza cervello, perché loro il cervello non ce l'hanno".

Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".

Cattive notizie per i fumatori: nella Manovra economica è previsto un aumento sull'imposta al fumo per quanto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Dal mondo del tabacco si calcolano entrate per circa 200 milioni di euro, il che potrebbe far aumentare considerevolmente il prezzo delle sigarette. Ma non è l'unica "microtassa" prevista dal governo.

"Il sentiment tra gli imprenditori padovani e trevigiani della gomma plastica è molto negativo - insiste Slaviero - perché dopo anni difficili, con contrazioni importanti, non è immaginabile investire e cercare competitività e poi essere affondati da tasse mirate su un singolo settore

Assindustria Venetocentro esprime forte contrarietà all'introduzione di una tassa sugli imballaggi in plastica prevista dal Documento programmatico di bilancio 2020: "Questo balzello non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta u

Manovra/ Meglio 70 miliardi di cantieri che una tassa sulla plastica : Nella MANOVRA viene confermata Industria 4.0, ma si colpisce il settore della plastica e non si investe su formazione e infrastrutture

La tanto discussa 'tassa sulle bibite' alla fine è arrivata. Nella Legge di Bilancio il governo giallorosso ha inserito la 'sugar tax', che andrebbe a colpire le bibite considerate 'altamente zuccherate'. La legge non riguarderà invece le merendine, come invece si era ipotizzato qualche settimana fa dopo le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. tassa confermata dal ministro dell'Economia Gualtieri e dal Premier Conte

"La tassa sulla plastica è un problema che si aggiunge a problema.Quella tassa la pagano i consumatori, invece di tassare i ricchi… Ho letto che Confindustria ha calcolato 20 euro a famiglia: questo è un governo di incapaci o di cretini". Lo dice Matteo Salvini a Terni. "Noi faremo le nostre proposte in Parlamento. Ma avanti di questo passo il futuro è un muro incontro cui ci

Dal bonus facciate al limite ai contanti - tutte le misure previste nella Manovra Tassa sulla plastica - rivolta delle imprese : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Una tassa di 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica, al via dal primo giugno 2020. La 'plastic tax' entra nella Manovra, nell'ambito del patto per l'ambiente annunciato dal governo come uno dei pilastri di questa e delle prossime leggi di bilancio. Insieme al taglio dei sussidi dannosi porterà nelle casse dello Stato circa 1,7 miliardi solo nel 2020. La misura si affianca agli incentivi per i prodotti sfusi già

"Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica". Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a "Effetto Giorno" (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo

"Non ci sarà la tassa sulle merendine, né l'aumento del gasolio", mentre ci sara' una plastic tax. Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, chiarisce in tv ad Agorà su Raitre i dettagli sulla bozza della Manovra approvata "salvo intese" all'alba dal CdM, dopo una riunione di 5 ore iniziata poco

Aumenta la "tassa sulla fortuna". Tra le pieghe della Manovra, su cui il governo ha raggiunto l'accordo in extremis sull'orlo della mezzanotte, come da tradizione, spuntano novità spiacevoli per chi è solito giocare, mentre sul fronte della soglia per l'uso del contante la linea del Decreto fiscale