Repubblica | Spal-Napoli | aumentano le chance di Llorente al fianco di Milik

Repubblica : Ancelotti e il turnover. Elmas e Ospina titolari contro la Spal : Neanche il tempo di tornare da Salisburgo, ieri mattina, e il Napoli ha già svolto un primo allenamento a Castel Volturno. Domenica alle 15 c’è la Spal, a Ferrara. Torna il campionato. E dopo la vittoria in Champions bisogna riprendere assolutamente la corsa in campionato. Non sarà facile, scrive Repubblica Napoli. La partita di Champions ha richiesto un grande sforzo in termini di energie, e per questo motivo Ancelotti spera in buone ...