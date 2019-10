Il Segreto | Matias e Marcela ritornano insieme? Incontro misterioso

Il Segreto - trame Spagna : Marcela accusa Alicia di aver rovinato le sue nozze con Matias : Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, che i telespettatori assisteranno da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre in Spagna, rivelano che Marcela Del Molino avrà un brutto confronto con Alicia. Qui la donna accuserà la figlia di Urrutia di aver rovinato il suo matrimonio con Matias Castaneda. Raimundo Ulloa, invece, continuerà a ricercare sua moglie, non sapendo che è più vicina di quanto crede. Il Segreto: Raimundo rimprovera Matias Si ...

Il Segreto - trame Spagna : Marcela intuisce che Matias ha un tresca con Alicia : Le trame de Il Segreto in onda dal 21 al 25 ottobre in Spagna svelano che Marcela Del Molino capirà di essere stata tradita da Matias Castaneda. Ebbene sì, la figlia di Paco scoprirà che suo marito intrattiene una relazione extraconiugale con Alicia dopo una chiacchierata con Dolores. Matias e Alicia travolti dalla passione Nuovi colpi di scena arrivano dalla Spagna. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate da lunedì 21 a venerdì ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole 14-18 ottobre : Isabel vuole che Matias venga eliminato : Nelle puntate spagnole de Il Segreto, sono recentemente entrati in scena numerosi nuovi personaggi destinati a portare con sé un carico di misteri e di intrighi. Non ne sarà esclusa la Marchesa Isabel De Los Vivos, che si scoprirà essere una parente acquisita di Donna Francisca: la nuova arrivata, infatti, altri non sarà che la cugina di Salvador Castro, che la Montenegro in passato aveva aiutato quando era rimasta vedova. Al suo ritorno a ...

Il Segreto anticipazioni : Matias accetta di subire un difficile intervento all'occhio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Matias Castaneda. Il padre di Camelia, infatti, contrarrà una brutta infezione ad un occhio dopo essere rimasto vittima di un attentato. Una grave ferita che richiederà un difficile intervento per salvare la vista all'uomo. Il Segreto: Matias trascura la sua salute per stare con Maria Le conseguenze dell'attentato alle nozze di ...

Il Segreto anticipazioni : MATIAS rischierà di morire : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, il matrimonio tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) terminerà in tragedia: come abbiamo accennato nei nostri post precedenti sull’argomento, una bomba esploderà nel corso del banchetto nuziale e causerà la morte di quattro persone, tra cui anche la novella sposa. Tra i feriti ci saranno inoltre i due fratelli Castañeda, MATIAS (Ivan Montes) e ...