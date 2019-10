Report nel mirino del Cda Rai per la puntata sui fondi russi alla Lega | «Violata par

Report ci ricorda che i guai di Salvini sono nella nube nera che circonda la Lega : L’approccio del giorno dopo è sempre quello sensazionalistico. “Dopo la puntata di Report non può non succedere nulla. Non può”, scrive l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti siamo davanti a notizie “inquietanti per la tenuta della democrazia italiana”

Eni : Report di sostenibilità nel top 10 dei migliori secondo il Wbcsd : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Eni è stata inserita, quest’anno per la prima volta, nel top 10 delle aziende con la migliore reportistica sulle performance di sostenibilità, come si evince dall’analisi del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd). reporting matters è l’analisi annuale dei report di sostenibilità condotta dal Wbcsd in partnership con Radley Yeldar (Ry). L’edizione di ...

Falsi Report sui viadotti - «Il nuovo Ad di Autostrade sapeva di alcuni atti nascosti». Lui : «Nella telefonata chiedevo al geometra di chiarire» : È quanto emerge dalle intercettazioni depositate al Riesame nell'ambito dell'inchiesta bis sui report edulcorati che a settembre ha portato a tre arresti domiciliari e sei interdittive

Autostrade - falsi Report dei viadotti : altri 5 ponti nel mirino della procura di Genova : L’inchiesta, nata da quella sul crollo del ponte Morandi, sui presunti report fasulli per ‘migliorare’ le condizioni dei viadotti di Autostrade si allarga. La procura di Genova ha messo altri 5 ponti nel mirino dopo aver analizzato mail e documenti sequestrati contestualmente all’esecuzione delle 9 misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari di Autostrade per l’Italia e Spea. Come anticipato dal Secolo ...

Fisco - il modello Usa : dall’ex dirigente Fca e la stella del basket al cittadino comune - i nomi dei grandi evasori nel Report delle Entrate : Un report sui crimini fiscali compiuti ogni anno negli Usa, con tanto di “casi esemplari” divisi Stato per Stato. Così l’Internal revenue service (Irs), cioè l’Agenzia delle Entrate americana, punta a spiegare ai suoi cittadini i risultati raggiunti nella lotta a chi evade le tasse. Non solo attraverso dati e numeri – che pure fanno rumore: 9,69 miliardi di dollari scoperti solo nel 2018 e 10,4 miliardi in altri reati finanziari – ma ...

WWF - nuovo Report sulla Biodiversità Urbana : “Nelle aree metropolitane 9 milioni di persone e 1.200 chilometri quadrati di verde” : Domenica 6 ottobre la Festa della natura in città: oltre 110 eventi in 53 centri. Evento centrale quest’anno a Bologna ai Giardini Margherita (dalle ore 12,00 Piazzale Jacchia) Il buon governo condiviso della natura in città è possibile, lo dimostra il fatto che in tutti i capoluoghi delle nostre 14 aree metropolitane l’apporto di reti e comitati civici alla tutela e alla gestione del verde urbano è apprezzato e riconosciuto dalle ...

Secondo l'ultimo Report Luiss si voterà nel 2021 o nel 2023 : Il futuro della politica in Italia si snoda verso due possibili scenari. L'analisi del report mensile Luiss di ottobre prospetta che l'esperienza del governo possa durare fino al 2020-2021, superato quello scoglio la legislatura potrebbe durare fino a scadenza naturale, nel 2023, cogliendo l'occasione di eleggere il prossimo presidente della Repubblica. In una lunga analisi elaborata da Lorenzo Castellani e Davide Angelucci, il direttore della ...

Inter - Napoli e Juve crescono sui social : i dati nel Report “The European Football Club” : Goal, emozioni e soprattutto tante sorprese, dentro e fuori dal campo. La stagione 2019/20 è appena iniziata e con essa torna il “The European Football Club” report di IQUII Sport, lo studio realizzato dalla Business Unit di IQUII per offrire una panoramica completa sulle dinamiche digitali del calcio europeo: uno strumento di analisi e di […] L'articolo Inter, Napoli e Juve crescono sui social: i dati nel report “The European Football ...

Al via le riprese di Medical Report - Luca Argentero e Simona Tabasco nel dramma medico di Rai1 : Sono appena partite le riprese di Medical Report, la nuova serie di Rai1 che si preannuncia un Medical drama all'italiana. Protagonisti della fiction saranno molti giovani volti del cinema e della tv: il nome certamente più popolare è quello di Luca Argentero, ormai da un decennio protagonista di commedie per il grande schermo e qualche produzione tv, come la sfortunata Sirene di Ivan Cotroneo, sempre per Rai1. Al suo fianco molti giovani ...

Report dal 1° Festival Internazionale della Cultura di Letino - nel Parco Nazionale del Matese : CASERTA – Il 13 settembre 2019 si è svolta a Letino, la bella e suggestiva cittadina dell’alto Matese in provincia

Gli ultras Juventus a Pairetto : «Diremo a Report di quando Agnelli e Marotta hanno incontrato a Napoli i Dominello. Diglielo» : L’obiettivo era sempre lo stesso: avere la disponibilità di un numero maggiore di biglietti. quando questo non accadeva arrivavano le minacce, le ritorsioni. Emergono spaccati interessanti dall’inchiesta della Procura di Torino che questa mattina ha portato all’arresto di dodici capi ultras della Juventus. Tutto nasce da Pairetto Alberto Pairetto (sì, il figlio dell’ex arbitro condannato per Calciopoli: 2 anni e 6 mesi ...

Autostrade - sospesi sei dei coinvolti nell’inchiesta sui falsi Report. Cda Spea : “Disponibili a rimettere il mandato” : Il consigli di amministrazione di Spea “si è reso disponibile a rimettere il proprio mandato nelle mani del Presidente per consentire la più efficace tutela della Società”. Così all’indomani della svolta nelle indagini in corso dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova, nella quale il 14 agosto del 2018 morirono 43 persone, ha deciso il cda della società, controllata di Autostrade. Durante la riunione urgente di ...