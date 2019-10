Inizia la stagione NBA più equilibrata degli ultimi anni : Tanti soldi (è il quarto torneo come ricavi dietro i campionati di football e baseball Usa e Premier League inglese di calcio), tante squadre (30, ripartite in due conference geografiche, est e ovest), molte favorite, tre giocatori italiani (Marco Belinelli a San Antonio, Danilo Gallinari a Oklahoma, Nicolò Melli a New Orleans), un solo allenatore di casa nostra (Sergio Scariolo, vice di Nick Nurse, ai Raptors di Toronto, campioni 2018-2019). La ...

NBA 2019-2020 : Inizia la regular season - Clippers e Lakers vogliono il titolo in una stagione quanto mai indecifrabile : Si parte subito con il botto per quanto riguarda la stagione NBA 2019/2020. A Toronto, infatti, i Raptors campioni in carica ospitano i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, ma non della prima scelta al Draft Zion Williamson (che rimarrà ai box circa due mesi dopo un problema al ginocchio occorso nella pre-season), mentre a Los Angeles andrà in scena il primo dei quattro attesissimi derby tra Clippers e Lakers, due grandissime ...

L’isola di Pietro 3 - Inizia la nuova stagione : anticipazioni prima puntata venerdì 18 ottobre : La terza stagione de L’isola di Pietro comincia su Canale 5 venerdì 18 ottobre, dalle 21.25 in poi, con il primo episodio ma, nel frattempo, è già diventata un caso. La fiction con Gianni Morandi – sempre più in forma man mano che passano gli anni – è infatti ancora in lavorazione mentre inizia la messa in onda perché ne è stato spoilerato il finale, evento che ha indotto la produzione a tornare sul set per girarne uno ...

Previsioni Meteo - nel weekend Inizia la stagione delle grandi piogge : pericolosa area di convergenza sull’Italia : Previsioni Meteo – Le abbondanti piogge che nelle ultime 24 ore hanno colpito il Centro/Nord hanno riportato scenari tipicamente autunnali su granparte d’Italia: le precipitazioni più abbondanti hanno colpito la Liguria centrale, con ben 497mm di pioggia a Genova Fabbriche e 407mm ad Arenzano, ma anche in Piemonte si sono verificate precipitazioni molto intense, soprattutto nell’alessandrino con 232mm a Capanne di Marcarolo, ...

1994 - è Iniziata la terza stagione della serie tv targata Sky : Dopo una lunga attesa, ieri sera è iniziata la serie tv 1994, seguito delle fortunate serie 1992 e 1993 che ripercorrono i fatti politici e giudiziari del nostro Paese della prima parte degli anni Novanta. Un periodo storico contrassegnato da diversi scandali e importanti inchieste, che portarono ad un cambiamento politico radicale, tale da permettere stravolgimenti politici inimmaginabili. La seconda parte della trilogia si era chiusa con ...

Rocco Schiavone : la terza stagione Inizia il 2 ottobre : Parte mercoledì 2 ottobre la terza stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini nei panni del protagonista. Com'è già accaduto in passato, anche questa nuova edizione andrà in onda su Rai 2 in prima serata. Anche in quest'occasione, il vicequestore sarà alle prese con diversi casi che si verificheranno ad Aosta e con la sua vita personale che sarà più complicata che mai. Dove eravamo rimasti La seconda stagione della Serie Tv è stata foriera ...

Oggi Inizia la stagione autunnale : Dalle 9.50 del mattino, precisamente: è l'equinozio d'autunno, e l'inizio della stagione più fotografabile

Rivelo - Iniziate le riprese della seconda stagione. Cecilia Rodriguez tra gli ospiti : Lorella Boccia Sono iniziate le registrazioni della seconda edizione di Rivelo, il programma di interviste in onda su Real Time e condotto da Lorella Boccia. Sulla base dei risultati della prima annata, Discovery ha confermato la trasmissione con una novità: due puntate in più rispetto al 2018. Saranno dunque otto gli appuntamenti totali. La formula di Rivelo non dovrebbe subire variazioni: attraverso l’intervista, gli ospiti della Boccia ...

Sci alpino - quando Inizia la Coppa del Mondo? Programma - orari e tv. Tutte le date della stagione : Manca poco più di un mese all’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 che comincerà sabato 26 e sabato 27 ottobre con gli ormai classici giganti di apertura di Soelden, nel Tirolo austriaco. Sono in calendario 45 gare individuali maschili e 41 femminili più il Team Event che si disputerà il venerdì delle finali di Cortina d’Ampezzo, vere e proprie premondiali in vista della manifestazione iridata del 2021. Le preolimpiche ...

Slittino - Strat Cup 2019 : Inizia la stagione dell’Italia. Rieder/Rastner in luce - mal di schiena per Kevin Fischnaller : La Strat Cup apre, come da tradizione, la stagione di Slittino artificiale. Quest’anno la 28esima edizione della Gitschberg Start Cup è stata posticipata al secondo sabato di settembre, ma come sempre ha segnato l’avvio ufficioso della stagione per la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale. Davanti ai responsabili dei gruppi sportivi dei Carabinieri e dell’Esercito, Davide Carrara e Davide Dallago, ed al Sindaco di Rio ...

Lucifer riprese dell’ultima stagione Iniziate : il messaggio di Netflix : Lucifer ultima stagione: le riprese sono cominciate Sono iniziate le riprese di Lucifer 5. Una notizia dolceamara per i fan: è vero che potranno vedere presto il Re dei demoni, ma è anche vero che ci sarà solo un’ultima stagione. Con la quinta, si concluderà definitivamente la serie Netflix incentrata sulla storia di Lucifer Morningstar, […] L'articolo Lucifer riprese dell’ultima stagione iniziate: il messaggio di Netflix ...

Tu si que vales - quando Inizia? Data e curiosità nuova stagione : Data Tu si quel vales 2019: quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione? Tu si que vales è stato inserito nei palinsesti autunnali di Mediaset: questo significa che non lo vedremo prima della fine di settembre. Un’altra stagione è quasi pronta e potremmo rivedere presto Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez, […] L'articolo Tu si que vales, quando inizia? Data e curiosità nuova stagione proviene da ...