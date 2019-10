Assunzioni Eni | Api e Total E&P Italia | per personale diplomato e laureato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) L'ente nazionale idrocarburi Eni, il gruppo Api eE&Pricercanoda inserire nelle aree di lavoro collocate nelle regioni del Lazio, della Lombardia, della Basilicata e dello Stato del Messico in nord America. Offerte di Lavoro a novembre L'Eni seleziona profili in qualità di logistics engineer (ingegnere della logistica) da accogliere nella sede di Villahermosa in grado di sostenere il gestore della logistica nell'attuazione dei servizi assegnati, di supportare le attività di pianificazione e di bilancio per il dipartimento logistico e di proporre soluzioni logistiche in ambito delle materie di logistica. Si assumono con un contratto lavorativo a tempo indeterminato soggetti in funzione di esperto attività di internal auditing (controllo interno) da collocare nella zona occupazionale di San Donato Milanese, in possesso della laurea ...

