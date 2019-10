Lega | Voti di IV al centrodestra? Se serve ci si parla Però Renzi

Sondaggi elettorali - perdono voti i due Matteo : calo di consensi per Lega e Italia Viva : calo di consensi per i due Matteo: sia Matteo Salvini che Matteo Renzi, infatti, vedono i loro rispettivi partiti - Lega e Italia Viva - perdere voti nell'ultima settimana nel Sondaggio effettuato da Tecnè per Quarta Repubblica. Il Carroccio resta comunque primo partito, inseguito dal Pd che recupera consensi e scavalca il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Copasir - Raffaele Volpi (Lega) eletto presidente con 6 voti : Raffaele Volpi, parlamentare della Lega, è il nuovo presidente del Copasir. Sono stati sei i voti a suo favore, mentre un voto è andato a Elio Vito di Forza Italia. Tre le schede bianche, di esponenti grillini.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - Lega continua a perdere voti ma resta in testa : male anche Pd e M5s : La supermedia di YouTrend per Agi evidenzia le tendenze degli ultimi Sondaggi elettorali: con la nascita di Italia Viva tutti i partiti - fatta eccezione per Fratelli d'Italia - sono in calo. La Lega rimane saldamente in testa, mentre Pd e Movimento 5 Stelle inseguono a distanza, pur perdendo consensi.continua a leggere

Lega - la prima defezione arriva dalla Sicilia : l’acchiappavoti Carmelo Lo Monte lascia il Carroccio alla Camera e passa al Misto : Era stato uno dei primi a salire sul Carroccio in Sicilia. Adesso è anche il primo a scendere. A pochissimi giorni dal ritorno della Lega tra i banchi dell’opposizione, Carmelo Lo Monte ha deciso di abbandonare il partito dell’ex vicepresidente del consiglio. Il 9 settembre, infatti, ha lasciato il gruppo della Lega alla Camera per passare a quello Misto. Così Matteo Salvini perde una delle sue prime colonne del consenso in Sicilia, e una ...

Fiducia anche dal Senato per il Conte 2 : 169 i sì - 133 i no. Ma due voti in meno rispetto a governo M5s-Lega : Il governo Conte bis ottiene la Fiducia anche in Senato. I sì sono stati 169 sì, i no 133, gli astenuti sono stati 5. I Senatori che non hanno partecipato al voto: i Senatori a vita Napolitano, Piano, Rubbia, e poi i Cinque Stelle Bogo Deledda e Ciampolillo, la Pd Rojc (malata), il leghista Umberto Bossi, i Senatori di Forza Italia Modena, Stabile, Berutti, Conzatti e Giammanco, l'ex M5s De Bonis ora al Misto. Con l'ok alla Fiducia da parte ...

Casini show in Aula. Al M5s : “Votiamo la fiducia insieme - chi lo avrebbe mai detto?”. E alla Lega : “Non abbiate crisi di gelosia” : “Non abbiate crisi di gelosia. Le donne tradite sono sempre le peggiori”. Così il senatore del gruppo delle Autonomie, Pierferdinando Casini, ha risposto con sarcasmo ai “buuu” che si sono sentiti nell’aula del Senato da parte dei leghisti, quando Casini si è rivolto ai 5 stelle dicendo: “Prima ci guardavamo in cagnesco, ora votiamo la fiducia insieme. Chi lo avrebbe mai detto?”. Da qui le critiche dei ...

Lega a Conte : "Non si voti mercificio" : 12.01 "I nostri presidenti di Commissione non si dimetteranno". Lo sottolinea il sottosegretario uscente Durigon della Lega al termine dell'incontro con il premier incaricato Conte, nell'ambito delle consultazioni alla Camera per la formazione del nuovo governo. La deLegazione della Lega rivolge un "appello alla coscienza di deputati e senatori a non votare questo mercificio" al Senato. "Speriamo i voti in Aula per la compagine di governo non ...

Lega da Conte : "Non si voti mercificio" : 12.01 "I nostri presidenti di Commissione non si dimetteranno". Lo sottolinea il sottosegretario uscente Durigon della Lega al termine dell'incontro con il premier incaricato Conte, nell'ambito delle consultazioni alla Camera per la formazione del nuovo governo. La deLegazione della Lega rivolge un "appello alla coscienza di deputati e senatori a non votare questo mercificio" al Senato. "Speriamo i voti in Aula per la compagine di governo non ...