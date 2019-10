New York-Sydney in 19 ore | Qantas realizza storico volo non-stop

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Storica pietra miliare per la compagnia australiana: completato ilpiù lungo del mondo, il primo scalo commerciale non-da New, in 19 ore e 16 minuti. Ilè stato un’occasione per eseguire una serie di test per valutare gli effetti dei viaggi a lunga percorrenza sull’equipaggio e sui passeggeri, dal monitoraggio delle onde cerebrali del pilota ai livelli di melatonina delle persone a bordo (in tutto 49 persone, per ridurre al minimo il peso e fornire l’autonomia necessaria). “Nel complesso, siamo davvero contenti di come è andato iled è bello avere alcuni dati di cui abbiamo bisogno per aiutare a valutare l’avviamento di un servizio regolare” per la tratta, ha dichiarato il capitano Sean Golding, che ha guidato i quattro piloti. L'articolo Newin 19 ore:non-sembra ...

