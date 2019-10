La poesia della materia nelle mani dell' altro Zanzotto

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Vittorio Sgarbi Un'esposizione sugli artisti pistoiesi del primo '900 rilancia la figura del cugino del celebre poeta Arrivai nella notte a San Marcello Pistoiese, per vedere, a casa del nipote di Curzio Malaparte, il corpus dei disegni di Romano Dazzi. Una valanga di raffinatissime invenzioni neoquattrocentesche e neocinquecentesche in un archivio ordinato come un sepolcro, dove riposano le opere di un giovane prodigio esaltato per la sua precocità e subito dimenticato. Romano, figlio del celebre scultore Arturo, era nato a Roma nel 1905, e aveva mostrato le sue eccezionali doti nel disegno fin dalla primissima infanzia, tanto che Ugo Ojetti lo aveva presentato già nel 1918. Nel 1923 fu inviato in Libia dal governo italiano per documentare le operazioni militari, e si innamorò del mondo africano. Meriterà occuparsene; ma oggi San Marcello Pistoiese è ricordata perché è il ...

